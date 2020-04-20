敦睦艦隊群聚感染誰要負責？ 醫籲：不要讓他們頂罪
我國爆出敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎，不少人將矛頭指向醫官，不過有醫師認為，船上檢驗裝備不足，無法像醫院一樣篩檢，第一時間也很難判染疫，呼籲大家不要把問題丟給無辜的第一線人員，而是要檢視制度問題。
中央流行疫情指揮中心公布磐石軍艦共24名感染新冠肺炎，不過軍隊人員已在15日時返回社區，足跡逾10個縣市，多數人員期間又以賣場、餐廳和百貨公司為出入地點，有些人還曾搭乘高鐵、捷運及客運等大眾運輸工具，引發社會高度關注，甚至指責醫官失職沒診斷出病狀。
對此新竹馬偕醫院急診醫師白永嘉在臉書上直言，「如果我是船上的醫官，我也沒有辦法診斷新冠肺炎」。白永嘉表示，船上設備沒辦法像醫院一樣進行篩檢，若是他遇到這樣的情況，也可能會診斷為感冒或急性腸胃炎。
而臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰則在臉書上說，新冠肺炎病人的Ｘ光7-8成接近正常，有一半以上的人沒有發燒的病徵，因此他也表示「我在醫院沒有採檢送驗也無法確診新冠肺炎，何況是一位醫官在檢驗裝備不足的船上」。
對於許多人指責醫官失職，未在第一時間診斷出病狀，白永嘉說，責怪他人很容易，但台灣需要一起團結，並非是只是指責謾罵，而蘇一峰則表示，面對疫情缺口要檢討制度哪裡出錯，而不是把問題丟給無辜的第一線人員去背黑鍋。
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