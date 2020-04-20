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屏4名確診海軍官兵 潘孟安建議中央擴大篩檢對象

中央社 / 屏東縣20日電

海軍敦睦艦隊24名新冠肺炎確診官兵中，有4人在屏東有活動足跡。屏東縣長潘孟案今天建議中央，與確診者密切接觸的人做擴大篩檢，才能料敵從寬方式，也比較科學。

屏東縣政府今天啟動4名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診官兵所到過地點大消毒，潘孟安上午到屏東市國民運動中心及環球購物中心視察消毒情形。他表示，目前優先處理中央流行疫情指揮中心所公布的4名確診官兵到過場所進行消毒，避免疫情擴散。

潘孟安表示，目前公共場域並沒有實名制機制，在無法進行「點」的消毒下，只要確診案例到過的地方就做全面的消毒，包括屏東市國民運動中心、環球購物中心及潮州健身工廠在全面消毒後，今天都休館1天，明天才開放。

潘孟安建議中央，雖然目前篩檢的負荷量很大，但確診者所接觸的人是否只侷限於居家隔離，等到發病或有相關需求才做檢疫，請中央重新思考；他認為，與確診者密切接觸的人應擴大篩檢，才能料敵從寬方式，也比較科學。

衛生局表示，已初步匡列掌握27名與4名官兵接觸者進行居家隔離，並進行相關衛教及環境消毒，詳細的4名官兵足跡仍持續進行中。為強化社區防疫，民眾如近期出現發燒上呼吸道症狀或嗅味覺改變等疑似症狀，請配戴口罩儘速就醫。

中央指揮中心初步公布的4名官兵活動足跡。案例1在15日下船後自行騎車返家，1小時後返回高雄營區，沒有社區活動史。案例2在16日下午5時30分至晚間7時，與17日下午3時50分至5時30分曾去過屏東市國民運動中心，下午5時30分至7時，前往長治鄉玄天上帝廟附近球場。

案例3在16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友，並在環球影城用餐，結束後返家未再出門。案例4在16日上午10時30分至下午2時，曾前往潮州健身工廠運動，當天全程戴口罩搭火車及高鐵前往其他縣市。屏東縣截至今天中午為止，武漢肺炎確診案例有11例。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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