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磐石艦發燒三人抗體陽性 張上淳研判於船上感染、發病

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艦隊3人驗出抗體 指揮中心：疫情已發展到次波

中央社 / 台北20日電

中央流行疫情指揮中心專家張上淳今天說，已對5名一採陰性的敦睦艦隊成員抽血驗抗體，其中3人出現抗體，意即先前就已有感染狀況。指揮中心研判，感染已發展到次波階段。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，19日再增21人，累計已24人染疫。

指揮中心發言人莊人祥說，磐石艦染疫24人，有7人沒有症狀，疫調發現，染疫者有6人曾在社區就醫，病症是過敏性鼻炎、嗅覺喪失等。研判敦睦艦隊的疫情已經發展到次波，感染源還在釐清。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，19日已針對5名曾在艦上有就醫紀錄者抽血驗抗體，結果發現有3人出現抗體，但他們的一採檢驗結果都是陰性，代表先前已經有感染狀況。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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