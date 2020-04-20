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染疫海軍偕女友家樂福「吃爭鮮」 網曝2大隱憂：病毒跟著迴轉

聯合新聞網 / 綜合報導
一般迴轉壽司上常見的透明塑膠蓋，網友憂恐成此次最大的防疫漏洞。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
一般迴轉壽司上常見的透明塑膠蓋，網友憂恐成此次最大的防疫漏洞。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

首起國軍感染新冠肺炎（COVID-19）的案例引發國內外關注，由於確診的24位官兵足跡遍佈全台9縣市，讓各地民眾人心惶惶。其中，一名確診官兵從左營返回台北後，雖搭乘大眾交通運輸工具時皆有配戴口罩，但他與女友至台北市桂林路家樂福的知名迴轉壽司店「爭鮮」時，曾拿下口罩用餐。消息傳至網路論壇PTT後，引起一陣熱議，網友更曝光2大隱憂。

海軍敦睦艦隊於3月12日至15日曾停靠帛琉進行交流活動，在公海航行30多日後才返台。不料在官兵下船後，先是傳出3位實習生確診，隨後該艦隊的感染人數更飆升至24人。確診的官兵下船後到確診日時隔3日，足跡遍佈9個縣市，包括基隆、台北、桃竹苗、雲嘉南及高雄。

一位設籍台北的確診官兵，下船後自左營返回台北，期間雖都有配戴口罩，但他曾載女友至台北市萬華區桂林路家樂福的爭鮮用餐。確診消息傳出後，儘管餐廳已緊急進行消毒，該名官兵用餐後也沒有進入賣場，不少網友仍直指其中最大的疑慮點：「壽司上的蓋子會洗過再利用嗎？」、「如果講話口水會不會噴到塑膠蓋上，然後別人摸到呢？」、「我覺得蓋子是最抖的」、「餐盤能消毒，蓋子應該不會高溫消毒……」，有曾到訪過該餐廳的網友亦指出，「那家爭鮮是對走道的公開座位，基本上要上樓去賣場都會經過吧！」

也有網友表示，「去那裡怎可能沒去西門？桂林路無聊到爆」、「桂林路家樂福應該是停留休息的，西門町才是主力吧」；有人也直言：「政府是否該推餐廳禁止內用、只能外帶了？國外不是早就這樣做」。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 爭鮮 PTT

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