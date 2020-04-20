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敦睦艦隊高雄確診9例 足跡再增14地點含百貨、大賣場

漏夜採檢只睡2小時！周志浩累翻「打瞌睡」被抓包 網心疼：太累了

聯合新聞網 / 綜合報導
周志浩在記者會上累到一度打瞌睡。圖／取自衛福部YouTube
周志浩在記者會上累到一度打瞌睡。圖／取自衛福部YouTube

國軍敦睦遠航磐石軍艦累計24人確診，國防部緊急召回三艘軍艦共744人，中央流行疫情指揮中心趕在一天內採檢並驗完所有人員之檢體。從19日直播畫面可發現，指揮中心疫情監測組組長周志浩累到一度打瞌睡，網友直呼「浩浩太累啦！」

指揮官陳時中表示，744名軍艦成員分送到7個集中檢疫所，大量的人員進出增加了檢疫所工作人員的負擔。周志浩表示，動員6間實驗室，所有人員徹夜加班，一直忙到隔天早上才驗完。

周志浩坦言，指揮中心共動員6間實驗室漏夜工作，才能處理完大量的艦隊檢體，檢驗人員拚到今天上午才將所有檢體檢驗完畢，他坦承自己也幾乎徹夜未眠。媒體問周志浩有沒有睡到兩小時，他只是笑笑說「應該有吧」

有眼尖網友發現，周志浩在記者會上一度睡著，陳時中在說明疫情時，他正好坐在陳時中身後，眼睛一度瞇上打瞌睡。疲累神情讓網友心疼不已，直呼「浩浩眼睛瞇上了，好心疼他們」、「浩浩睡著」、「心疼，很累吧」、「浩浩加油，辛苦啦！」、「要強制休假，每天上班太扯」。也有人怪罪海軍防疫不力，「本來可以喘口氣，結果國軍又出大包」、「國防部出這包，不熬夜處理真的會來不及」。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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