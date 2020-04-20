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敦睦艦隊高雄確診9例 足跡再增14地點含百貨、大賣場

自動化與無人化的軍事革新：軍用無人載具的下一步

染疫敦睦艦隊官兵足跡 20萬人陸續收提醒簡訊

中央社 / 台北20日電

敦睦艦隊已24人感染新冠肺炎，疫情指揮中心調查他們下船後足跡，針對停留15分鐘以上地點發出簡訊，今天上午陸續發出，約有20萬人會收到，提醒必須自我健康管理。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

因染疫軍官15日至18日曾在社區活動，指揮中心18日至19日已針對3艘艦艇官兵及其家屬親友發送提醒簡訊，估計發送簡訊數量約2000至3000人。

至於出入其他非特定人士的公眾場所，指揮中心針對染疫者曾停留15分鐘以上處所，初步疫調匡列30餘個場點、分布至少9縣市，將對當時同一時段曾在同一地點的民眾發送提醒簡訊。

指揮中心發言人莊人祥上午受訪表示，針對染疫官兵足跡的提醒簡訊目前陸續發出，約有20萬人會收到簡訊，提醒他們做自主健康管理，若有出現疑似症狀，應做好防護就醫或致電1922專線。

莊人祥也說，下午疫情的例行記者會，也會再公布數個較為大型的公共場所，提醒所有民眾注意。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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