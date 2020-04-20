敦睦艦染疫 2確診桃園人活動史曝光

海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，有2確診個案設籍桃園，桃園市政府公布2人活動史，曾至桃園統領百貨誠品書店、八德區家樂福；另有一名設籍屏東的確診個案曾至國立體育大學。

桃園市長鄭文燦今天上午主持桃園市政府防疫專案會議，並公布設籍桃園的2名海軍敦睦艦隊染疫個案活動史。

個案397、20餘歲男性個案，曾在4月15日晚間約9時30分至台北捷運北投站搭乘捷運至台北火車站，晚間10時從台北火車站搭乘區間車至桃園火車站。

4月16日約下午4時30分至5時15分至桃園市桃園區統領百貨地下1樓誠品書店；接觸者已匡列28人、進行居家隔離。

個案402、20餘歲女性個案，曾在4月15日下午3時至晚間7時至高雄市左營高鐵站旁新光三越百貨公司，隨後至三民區一家餐廳，停留至晚間9時30分，隨後至左營高鐵站搭乘高鐵至嘉義站。

4月16日下午3時搭乘嘉義市BRT至嘉義高鐵站，下午4時至5時18分，搭乘高鐵車次838由嘉義高鐵站至桃園高鐵站；4月17日下午3時30分至4時45分，至桃園市八德區家樂福；接觸者已匡列5人、進行居家隔離。

鄭文燦表示，桃園市衛生局將會同相關局處，至桃園統領百貨誠品書店、八德家樂福進行消毒，並協調2商家閉店、館1天。

鄭文燦表示，市府今天上午也接獲中央通知，另一名個案420雖然設籍屏東，但4月16日、17日曾至桃園市龜山區國立體育大學找朋友，住在某棟委外宿舍，有去小吃店、麵店、早餐店等處用餐，進行剪頭髮等活動，並陪同友人的弟弟（之前為確診個案、已解列）去長庚醫院就診。

市府已和體大聯絡，宿舍和羽球館已經進行消毒，市府也將針對個案420相關疫調足跡進行消毒。

鄭文燦表示，敦睦艦隊染疫的24名個案中，桃園市收了10人進行治療；桃園市衛生局表示，截至4月19日，桃園市確診病例共有50例；桃園市觀旅局表示，桃園市共3家防疫旅館，住房率達5成。