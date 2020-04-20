都找不到染疫源頭！我敦睦艦隊24例、美羅斯福號660例、法戴高樂號1081例

我國海軍敦睦艦隊爆發至今為止最大的新冠肺炎群聚感染事件，700多名官兵共計24人確診。目前已知包括美國的羅斯福號及法國戴高樂號都相繼傳出確診病例，且三艘船艦至今都找不到源頭。

台灣敦睦艦隊18日傳出3名軍官確診，連夜採檢700多名船員，確診人數高達24人。船隻於3月12日至15日停靠帛琉，但帛琉至今仍零確診，因此讓中央流行疫情指揮中心擔憂，並積極調查可能的源頭。

法國戴高樂號2300名官兵中，有2010人接受篩檢，當中1081人檢測為陽性。戴高樂號同樣找不到感染源頭，因為船艦在3月13日至16日庭告西北部的布雷斯特（Brest）外，便未曾與外界接觸。不過停靠時法國尚未宣布嚴格的防疫規定，因此士兵們被允許返家或購物，也因此現在正調查源頭是否在13日前便潛伏在船上。

而最早傳出確診病例的美國羅斯福號，目前百分之94的船員都已完成檢測，共660人呈現陽性，當中並有一名船員喪命。據美國軍事新聞網站《Military.com》報導，原本研判可能的感染源來自越南峴港，因為美軍下榻的旅館有兩名英國旅客確診，但經過檢測所有住過該酒店的官兵都呈現陰性，目前則轉向認為疫情的源頭來自運輸任務。

由於船艙內環境封閉，只要有一人染病就容易爆發群聚感染。全球至今除了軍艦外，多艘郵輪也傳出染病案例，例如鑽石公主號確診率便高達兩成。加上新冠病毒十分狡滑，多數染病者為輕症甚至沒有症狀，就擔心敦睦艦中有人仍在潛伏期，未來將陸續發病，並讓所有高風險者隔離檢疫。