網友翻出吳斯懷關切海軍防疫逐字稿 大驚：真的是先知！

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊磐石艦成員確診新冠肺炎（COVID-19）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。針對這次海軍疫情，有網友在ptt翻出立委吳斯懷在三月底的質詢畫面，當時他就非常關切海軍的防疫情況。

Po文的網友指出，吳斯懷在3月30日質詢時，針對敦睦艦隊出訪，早就已經提醒國防部，登岸之後要戴口罩，萬一發生疫情有何配套因應，甚至提及回到台灣之後要如何解決防疫的問題。

影片中，吳先舉了羅斯福號的例子，其確診的官兵數字一直上升，但是被感染的美軍都撤離到了關島，羅斯福號有這個能力撤離，敦睦艦隊現在出去，到目前為止非常平安，也到了帛琉，雖然帛琉目前沒有感染，「但是我們現在看到這個照片，是不是可以要求我們的敦支在每一個參訪點要戴口罩。」

吳更進一步表示，「如果下一個港口有了確診案例，我們有沒有應變計畫？是不是取消出訪？如果我們海軍真的感染了，回到台灣後該怎麼辦？」海軍司令部參謀長敖以智中將解釋，在敦睦遠航之前，我方就已備好了防疫物資，出去之前，也都有檢疫官兵的健康狀況無虞。

但敖以智中將也明確指出，如果要像美國那樣，將受到感染的官兵後送到其他港口隔離治療「我們沒有這個能力」，所以會將這些官兵安置在磐石艦上的負壓隔離病房裡，然而在19日記者會上，國防部海軍司令部副司令梅家樹坦承，官兵們在帛琉未全程戴口罩。

不少網友看了吳的質詢影片，除了批評這次國軍真的太鬆懈之外，也認為吳提的問題很好，很專業、很務實，算是有提早警覺的人，並認為防疫應該就是要有這樣的危機意識，但同時也感嘆「吳說話其實口條不錯，可惜被抺紅了。」

「國防部真的該好好檢討，有夠扯」、「吳好歹也是中將退役，只是因為顏色被攻擊」、「他講的內容，當時國防部長都承諾，結果還是不去做」，還有人認為，假設今天到帛琉全程戴口罩的話，也許就不會被感染了，其他人更大讚吳「問得滿認真的」、「真的是先知」、「這次他真的說對了。」