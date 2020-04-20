快訊

敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理／敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

聯合新聞網 / 綜合報導
海軍敦睦遠航支隊磐石艦上共有24官兵感染新冠肺炎。 聯合報系資料照
海軍敦睦遠航支隊磐石艦上共有24官兵感染新冠肺炎。 聯合報系資料照

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵（案396-398、400-420）確診新冠肺炎，掀起社會大眾關注，各縣市也陸續公布確診個案的足跡，估計共有30多個場點，約分布9縣市。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒民眾。

台北（1名）

市府已針對六個地點大規模消毒，副市長黃珊珊表示，20日府內將開會討論是否公布足跡，並舉行記者會統一對外說明。

桃園（2名）

市長鄭文燦表示，2人戶籍地在桃園，目前已完成疫調，20日將公布2案的疫調足跡，對接觸範圍發送細胞簡訊，並依規定封館消毒。

台中（3名）

案例1：15日、17日曾赴診所看診，該診所目前已停業並消毒。

案例2：15日20:30-22:30至85度C沙鹿英才店，16日20:30-21:30赴家樂福沙鹿店、17日17:00-18:00到華得來清水店。

案例3：16日19:30-20:30至歐奇牛排沙鹿店。

【大眾運輸】

1.高鐵

15日14:55-15:37高雄至台中，0136車次，3車8A座位

15日18:25-19:34高雄至台中，0850車次，11車9E座位

2.高鐵接駁車：15日19:45-20:15，161號接駁車（高鐵-中科管理局）

基隆（1名）

15日下船後搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日18時55分搭高鐵自左營回台北，約21時20分轉搭國光客運返基隆，21時50分左右下車後步行返家，中間未去其他公共場所，返家後也未外出。

雲林（1名）

15日下午由父母接回住處，16日跟父母拜訪親友在親友家共進午餐，晚上到台北找朋友，晚上10點多再搭高鐵至高雄訪友並借住，18日收到召回通知即北返林口，中途曾返家拿衣物。

嘉市（1名）

15日由家人開車接回家，全程戴口罩，16日前往台南，17日返回嘉義市，隔日由部隊防疫專車載回，由於有跨縣市活動，詳細足跡還在疫調中。

台南（1名）

於14日下軍艦後，從左營搭計程車回到歸仁的居所。15日未出門。16日下午4時左右至新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料，再到麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，傍晚6時離開麥當勞，搭A區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物後，搭手扶梯從西門路大門口離開。全程皆有戴口罩，交通方式是自行開車。

高雄（8名）

高雄市府公布8個案足跡，以下7個場館20日均封館消毒一天，之後再由衛生局判斷是否重啟營業。

1.漢神巨蛋：16日11:30-13:30海港餐廳、添好運、cafe del sol

2.瑞豐夜市：16日21:00-22:30

3.義大商城：16日13:30-18:00

4.家樂福鼎山店：17日10:00-11:00

5.好市多大順店：17日9:00-10:00

6.四維羽球場：15日9:00-10:00

7.小港郵局：17日，約停留30分鐘

屏東（4名）

案例1：15日下船後自行騎車返家，1小時後返回高雄營區，未有社區活動史。

案例2：16日下午5時30分至晚間7時，與17日下午3時50分至5時30分曾去過屏東市國民運動中心，5時30分至7時，前往長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

案例3：16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友，並在環球影城用餐，結束後返家未再出門。

案例4：16日上午10時30分至下午2時，曾前往潮州健身工廠運動，當天全程戴口罩搭火車及高鐵前往其他縣市

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

延伸閱讀

又一艘瘟疫戰艦：法國「戴高樂號」航空母艦染疫

軍艦染疫 陳時中改口：不再分境外或本土

敦睦艦隊染疫 實證抗體檢測的時間點來了

瘟疫下的法秩序：如何在保護生命與維護自由之間平衡？

相關新聞

整理／敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵（案396-398、400-420）確診新冠肺炎，掀起社會大眾關注，各縣市也陸續公布確診個案的足跡，估計共有30多個場點，約分布9縣市。

磐石艦驚爆24確診 海軍道歉 蔡說重話

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增廿二例新冠肺炎確診個案，有廿一例來自敦睦軍艦磐石艦上官兵，十八人無明顯症狀；磐石艦迄今已廿四人確診。海軍坦承，行前準備三萬片口罩，但帛琉並無確診案例，上岸的士兵及學生均未戴口罩，海軍副司令梅家樹為此在記者會上鞠躬道歉。

軍艦染疫 陳時中改口：不再分境外或本土

敦睦艦隊爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心前天指確診個案屬「境外移入」，外界揣測可能在帛琉感染。指揮官陳時中昨改變說詞，表示之前沒把話講清楚，因疫調還在進行，感染源仍不明，不再分境外或本土，改以「敦睦專案」調查。

軍艦染疫 張上淳：恐怕已不只一波

磐石艦已有二十四人確診，成為我國目前最大新冠肺炎群聚事件，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這些個案可能是在船上感染，研判軍艦疫情已不只一波，且前三名個案也可能不是同一波感染，而最先公布的個案未必是感染源。

敦睦艦確診兵搭國光客運返基隆 清查同班37乘客

敦睦艦隊確診官兵中有1例為基隆人，他在17日從高雄左營搭高鐵到台北，再搭國光客運回基隆，客運含司機共37人，接近滿坐。基...

關鍵戰疫！屏東市環球購物中心宣布今休館全面消毒

敦睦艦隊於昨天新增21例，含前天的3例確診個案，目前共24例，中央流行疫情指揮中心表示，將敦睦艦隊單獨列項，暫時不列入境...

基隆市增1磐石艦士兵確診 市長林右昌上午說明最新疫情

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，今晨更新確診個案地理分布資料， 基隆市確診人數再添1人，為磐石鑑士兵，累積從6人增加到7人...

【總編開箱】防疫如同作戰…海軍防疫有破口，作戰呢？

原本大家還歡天喜地迎接三度零確診，一夕間，因為海軍防疫舉措的失當，爆發了磐石艦群聚感染危機。張上淳說，軍艦疫情不只一波，確診人數可能增多。麻煩的是，磐石艦官兵在船上關了一整個月，好不容易能下船放風，阿兵哥四處趴趴走是天經地義，只苦了各級政府的疫調工作人員，追足跡，忙隔離，堵破口，連陳時中都要說好緊張，就怕為了磐石艦，讓台灣好棒棒的防疫成績一夕崩盤。

林為洲提敦睦艦隊四質疑 批國防部根本在「逆時中」

敦睦艦隊24人確診新冠肺炎。國民黨政策會執行長、立院黨團總召林為洲在臉書表示，國防部根本在「逆時中」，除了敦睦艦出訪未知...

確診軍人曾去台中的牛排館 業者公告員工自主管理14天

敦睦艦隊群聚疫情，台中三名確診個案足跡，台中市衛生局今晚公布，3人足跡如下：

帛琉敦睦禁自由活動 航程未傳有人得病

今年海軍敦睦艦隊創下史上最短的出訪天數，外界質疑，是不是因為發現船上「出狀況」，軍方才緊急縮短航程？此次隨艦出訪的海軍官兵表示，先前支隊長就宣布，今年會視疫情決定行程，但要訪問幾站，由高層決定；直到出發之後，支隊長才宣布，今年只造訪帛琉一個國家，航程中從沒傳出有人得病的風聲，沒想到下船卻傳出「中招」。

醫官輕忽？國防部：航程顛簸 頭痛常見

外界質疑航程期間已有人出現症狀，向船上醫官反映，為何無法及時處理，以致釀成群聚感染？國防部發言人史順文在記者會上解釋，航程顛簸，頭痛不算少見，尊重醫官專業判斷。而「敦睦」歷經嚴謹計畫籌備，因防疫考量，已縮減原要停留國家，縮短航程。

熱門新聞

破天荒第一遭 台南百貨公司因疫情明天關門消毒

台中衛生局公布染疫海軍疫調足跡 這些地方他們都走過

你和軍艦確診者去過同地方嗎？24人遍布9縣市 將發簡訊提醒

敦睦艦隊確診者高雄足跡熱點 有這7處

你去過這些地方嗎？ 中市府公布3名確例者4天足跡示警

圖表看疫情／全球病例數近240萬 逾16.4萬人喪命 德率先歐洲重啟經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。