整理／敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵（案396-398、400-420）確診新冠肺炎，掀起社會大眾關注，各縣市也陸續公布確診個案的足跡，估計共有30多個場點，約分布9縣市。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒民眾。

台北（1名）

市府已針對六個地點大規模消毒，副市長黃珊珊表示，20日府內將開會討論是否公布足跡，並舉行記者會統一對外說明。

桃園（2名）

市長鄭文燦表示，2人戶籍地在桃園，目前已完成疫調，20日將公布2案的疫調足跡，對接觸範圍發送細胞簡訊，並依規定封館消毒。

台中（3名）

案例1：15日、17日曾赴診所看診，該診所目前已停業並消毒。

案例2：15日20:30-22:30至85度C沙鹿英才店，16日20:30-21:30赴家樂福沙鹿店、17日17:00-18:00到華得來清水店。

案例3：16日19:30-20:30至歐奇牛排沙鹿店。

【大眾運輸】

1.高鐵：

15日14:55-15:37高雄至台中，0136車次，3車8A座位

15日18:25-19:34高雄至台中，0850車次，11車9E座位

2.高鐵接駁車：15日19:45-20:15，161號接駁車（高鐵-中科管理局）

基隆（1名）

15日下船後搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日18時55分搭高鐵自左營回台北，約21時20分轉搭國光客運返基隆，21時50分左右下車後步行返家，中間未去其他公共場所，返家後也未外出。

雲林（1名）

15日下午由父母接回住處，16日跟父母拜訪親友在親友家共進午餐，晚上到台北找朋友，晚上10點多再搭高鐵至高雄訪友並借住，18日收到召回通知即北返林口，中途曾返家拿衣物。

嘉市（1名）

15日由家人開車接回家，全程戴口罩，16日前往台南，17日返回嘉義市，隔日由部隊防疫專車載回，由於有跨縣市活動，詳細足跡還在疫調中。

台南（1名）

於14日下軍艦後，從左營搭計程車回到歸仁的居所。15日未出門。16日下午4時左右至新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料，再到麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，傍晚6時離開麥當勞，搭A區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物後，搭手扶梯從西門路大門口離開。全程皆有戴口罩，交通方式是自行開車。

高雄（8名）

高雄市府公布8個案足跡，以下7個場館20日均封館消毒一天，之後再由衛生局判斷是否重啟營業。

1.漢神巨蛋：16日11:30-13:30海港餐廳、添好運、cafe del sol

2.瑞豐夜市：16日21:00-22:30

3.義大商城：16日13:30-18:00

4.家樂福鼎山店：17日10:00-11:00

5.好市多大順店：17日9:00-10:00

6.四維羽球場：15日9:00-10:00

7.小港郵局：17日，約停留30分鐘

屏東（4名）

案例1：15日下船後自行騎車返家，1小時後返回高雄營區，未有社區活動史。

案例2：16日下午5時30分至晚間7時，與17日下午3時50分至5時30分曾去過屏東市國民運動中心，5時30分至7時，前往長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

案例3：16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友，並在環球影城用餐，結束後返家未再出門。

案例4：16日上午10時30分至下午2時，曾前往潮州健身工廠運動，當天全程戴口罩搭火車及高鐵前往其他縣市。