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觀察站／「信賴的部隊」破功 蔡下通牒…

聯合報 / 本報記者林河名
軍艦染疫，國防部海軍副司令梅家樹向社會大眾鞠躬致歉。 圖／擷自指揮中心記者會
軍艦染疫，國防部海軍副司令梅家樹向社會大眾鞠躬致歉。 圖／擷自指揮中心記者會

上周二，中央流行疫情指揮中心宣布國內無新冠肺炎確診病例，這是自三月九日之後，暌違卅六天後首度單日零確診紀錄，指揮官陳時中當時表示「值得高興一下」。隨後，指揮中心又宣布了一次零確診。正當不少國人欣喜於「加零」的成績，敦睦艦隊連兩日共新增廿四例確診，又讓民眾心情從雲端跌落谷底。

面對新冠肺炎疫情，政府迄今表現在國際備受肯定，甚至展開「口罩外交」人道援助，從「Taiwan can help」到「Taiwan is helping」，一舉打響台灣名號，國際能見度大增。也正因為前階段的「超前部署」堪稱成功，如今敦睦艦隊爆出疫情大缺口，逼得蔡總統昨天對國軍說出重話。

作為中華民國首位女性總統，蔡總統特別經營與國軍關係。二○一六年初上任一百天，她去最多的行程就是軍方，「因為我要恢復國軍的光榮，這是我一直念茲在茲的責任」。今年元月黑鷹事故折損參謀總長沈一鳴等將官，總統府前所未有地在台北賓館設置追思會場，更可見其細心及哀悼之情。

也因為與國軍「博感情」，新冠肺炎疫情爆發後，蔡總統視察部隊，都特別關心國軍防疫整備。三月下旬她到台南官田營區視察，還滿意地說：「不僅是我本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務，這是一支可信賴的部隊。」

沒想到，蔡政府琅琅上口的「防疫視同作戰」，竟被蔡總統口中「可以信賴的部隊」破了功。她昨天雖說「遺憾」，但要求國防部應全力配合疫調，調查小組該詳細釐清過程，亡羊補牢之餘，也對她這三年多來「親密的國軍戰友」下了嚴加防疫的通牒。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 口罩 沈一鳴 國防部

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