朝野齊批「檢討如抗疫 不可和稀泥」

敦睦艦隊群聚染疫，朝野同聲質疑軍方。國民黨主席江啟臣表示，國軍染疫是國安問題；國民黨立法院黨團要求國防部及行政院，在最短時間內釐清責任歸屬；民進黨立委王定宇也說，「檢討和防疫一樣，不可以和稀泥」，並建議若無法掌握確診病例的接觸史，就應考慮公布足跡。

國民黨籍的立法院外交及國防委員會召委呂玉玲已申請變更議程，周三安排國防部及海軍司令部專案報告，並要求徹查嚴懲。

江啟臣表示，四月初官兵出現症狀卻毫無警覺，結束隔離管制後，仍回到社區自行就醫，是否有隱匿或刻意知情不報，海軍應說明清楚；尤其海軍參謀長上周在立院答詢才掛保證，卻立刻破功，顯示國防部內部管理出現問題。

江啟臣說，帛琉沒有檢驗能力，零確診不代表無疫情，國防部仍選擇停靠，疫調不確實、評估未周全的責任，應進行內部檢討。從鑽石公主號到美國羅斯福航母的事件，軍方就要知道船上染疫的可能及影響，但從結果來看，軍方的超前部署令人質疑。

呂玉玲表示，確診者十二日出現狀況，國防部十五日還放官兵回家，上周在立院答詢還稱艦隊沒有異狀，顯見國防部通報不實，防疫期間國防部卻大開漏洞，不僅應徹查還要嚴懲。

國民黨團則質疑，敦睦艦隊出發前，各行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部堅持必須讓敦睦艦隊出航，是誰下的命令？