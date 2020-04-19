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海軍24確診者18人無症狀 陳時中：看起來都是活跳跳

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敦睦艦隊成最大群聚案 艦上感染已不只一波

中央社 / 台北19日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社

磐石艦已24人染疫，是台灣目前最大新冠肺炎群聚案。指揮中心專家張上淳說，研判軍艦疫情已不只一波，可能部分個案因在潛伏期還沒揪出，最先公布的個案未必是感染源。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，敦睦艦隊又增21人染疫，全都是磐石艦成員，目前該群聚已24人染疫。目前確診個案集中在磐石艦，其他兩艦都沒有陽性案例。

指揮中心指揮官陳時中表示，軍艦到帛琉之後成員有下船，有些人表演、有些人拜會，風險無處不在。3軍艦中，磐石艦風險較高，目前部分確診個案集中在3個艙。24人中，6人有症狀，但18人自訴無症狀。

陳時中說，這些確診個案都是比較年輕，18日到檢疫所時「看起來都是活跳跳」，但檢疫出來還是有一些狀況（出現陽性）。評估在社區造成進一步影響的風險不是那麼高，但不能說沒有，因為人數很多，因此要快速做相關疫情調查，希望把第二條線守下來。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳會後受訪表示，目前磐石艦疫情研判已經不只一波，是否已經出現好幾波疫情還有待釐清，且最先公布的3名確診者未必是感染源，看起來也可能是不同波的感染，也不排除艦上早有人染疫且已痊癒，抽血驗抗體有助釐清。

軍艦多是密閉空間且集中生活場域，744人目前僅24人染疫，另有720人都是一採陰。

張上淳說，或許是國防部宣稱的分艙分流防疫策略奏效，但也可能有些在檢疫所的個案還在潛伏期，後續會陸續發病，可能不只24人，所以將高風險者全都隔離檢疫。

此外，陳時中在記者會特別澄清，有關媒體報導軍艦曾到帛琉停泊且為境外個案，報導認為感染源是帛琉境外移入；但實際狀況是感染源還有待釐清，目前正在疫調中。也不再稱敦睦艦隊群聚為境外移入，改稱敦睦專案。

張上淳表示，改稱敦睦專案的原因是，有許多感染者是在船上染病，台灣軍艦不能說是「境外」，但又跟一般本土個案不同，因此以敦睦專案區別。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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