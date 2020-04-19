防敦睦艦隊群聚擴大 逾2000接觸者將收提醒簡訊

敦睦艦隊累計24人染疫，指揮中心指揮官陳時中今天說，將針對744名艦隊成員的接觸者發出提醒簡訊，必須自主健康管理，估計通知人數約2000至3000人。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，國內新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確定病例（案399至420）；其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，為19男、2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清。

陳時中表示，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人（含3艘軍艦留守人），都已完成採檢，共計有24名確診個案在醫院隔離治療中，18日晚間已針對上述人員發送關懷簡訊。其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫，截至目前，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

陳時中說，今天將針對上述人員的相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理，若有不適，請撥打1922專線。估計發送簡訊人數約2000至3000人。至於艦隊成員相關足跡，若超過一定停留的地方，將請地方政府協助調查。

另一名境外移入個案案400，為20多歲男性，於去年4月21日前往美國就學，今年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今天確診，為境外移入個案。