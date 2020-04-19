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帛琉零確診？ 陳時中：高度懷疑有潛在病例

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真陳嘉文／連線報導
中央流行疫情指揮中心18日表示，海軍艦隊3人染疫，零確診再次被打破。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心18日表示，海軍艦隊3人染疫，零確診再次被打破。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎疫情昨出現首起「軍艦群聚」，增加三起境外移入確診；中央疫情中心初步疫調，最可能風險為軍艦曾赴帛琉登岸入住飯店三天，但帛琉目前仍零確診，究竟為何染疫？指揮官陳時中說：「我們高度懷疑帛琉有潛在病例」。

海軍副司令梅家樹在疫情記者會上表示，按照國防疫情指導，所有的活動都要求全程戴口罩。但馬上被我駐地使館官網一張照片戳破，梅家樹回應，將針對問題事實進行內部檢討，找出未能落實的原因。

帛琉為我國邦交國，新光醫院長期協助照顧帛琉，三月七日還曾應帛琉總統府要求，透過遠距協助帛琉執行採檢新冠肺炎疑似案例的檢體，台灣則協助檢驗，結果是陰性。

新光醫院副院長洪子仁說，由於疫調仍在進行，不便評論，不過依照目前了解的時間序，仍難判斷是在哪裡感染，恐需要更多疫調資料，才能得知最有可能的感染源。

洪子仁表示，軍艦群聚事件引發當地關注，帛琉將逐步匡列與我國軍艦接觸的人，預計三周內採檢五百件。目前帛琉在新光協助下，已建立與新光醫院同等級的Ｐ2實驗室，檢驗量能為每天六十件。

陳時中昨表示，目前帛琉雖然是零確診，但可能與當地的檢驗量能有關，現在也不能排除當地有潛在病例的存在。

至於我國駐帛琉大使館公布的照片，官兵並未戴口罩，國防部軍事發言人史順文表示，艦隊前往帛琉途中，所有人員全程戴口罩。十二至十五日訪問帛琉期間，除了戶外舉行的典禮儀式，考慮到禮貌未戴口罩外，其他場合也要求戴口罩。

國防部並表示，為防疫全艦官兵每日例行體溫量測兩次、密閉空間戴口罩、艙間每日兩次定時消毒及換氣、配置負壓隔離病房、全員分批用餐等。在帛琉參訪期間，嚴格採取「團體、分批、分地」。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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