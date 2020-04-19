國軍首例！我軍艦3確診 700多人漏夜採檢

我國新冠肺炎上周三度病例數掛零，如今疫情卻可能出現破口。中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內新增三例新冠肺炎確診個案，為參加海軍敦睦遠航訓練支隊的軍校生及軍人。三名確診個案同隊共三艘軍艦，官兵及學生合計七百多人，已於昨天入住集中檢疫所，進行隔離及漏夜採檢，希望今天有初步結果。

三例屬境外移入 其中兩人同寢室

昨天新增三例新冠肺炎病例屬於境外移入，三人於二月廿一日登艦實習，該艦共三三七人，於三月十二日至十五日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近卅天，四月十五日自我國軍港下船。三名病例分別是案三九六、三九七、三九八，均為廿多歲男性，前二人同寢室，寢室共十二人，案三九八則住在另十人一房寢室。

敦睦支隊9日泊靠左營港時，蔡總統（左三）對船上官兵揮手致意，但總統並沒登艦。 圖／取自軍聞社

案三九六於四月十二日出現頭痛、嗅覺異常，十五日下船後返家並自行就醫，十七日再次就醫，由醫院採檢通報；案三九七於四月初出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於十七日就醫並採檢通報；案三九八於四月十三日嗅味覺異常，十七日自行前往醫院急診就醫後，採檢通報。

在下船前現症狀 回家後才就醫採檢

三人皆在下船前出現症狀，但回家後才就醫採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，三名案例分別在高雄、台中、桃園，該軍艦上出現疑似症狀者於前天下午四時多採檢，前晚九時第一例確診後，國防部下令要求相關官兵學員在家隔離不得外出。

海軍緊急召回敦睦艦隊休假官兵，昨天中午在桃子園營區外集結後，帶進營區篩檢。 記者劉學聖／攝影

陳時中表示，昨全員七百多人已入住集中檢疫所，分七處漏夜採檢，有陽性個案就住院隔離治療，陰性者則集中隔離十四天，解隔離前需再度採檢陰性才真正解隔離。另外，同時要求留守磐石艦軍官不得擅自離船，統一集中隔離，軍艦人員全數移出後，將進行全艦消毒。

憂感染者將病毒帶入社區 將傳送簡訊提醒

自四月十五日下船至十六日證實首例確診，艦隊七百多人於社區移動，憂感染者已將病毒帶入社區，陳時中表示，將收集全員接觸者，如家人或友人手機號碼，傳送簡訊提醒。呼籲接觸者嚴格自主健康管理，如有不適症狀應盡快撥打一九二二專線，由專人安排就醫。

繼美國、法國出現軍艦近千人確診事件後，我國也現軍艦染疫，且相關官兵已回到社區，讓我控制平穩的疫情再添變數。蔡英文總統昨天也高度關注，聽取國防部長嚴德發報告後，要求國軍務必配合指揮中心。蔡總統表示，防疫視同作戰，不能有任何破口，務必嚴格落實各項防疫措施。

國內出現軍艦群聚感染，同艦隊七百人返回社區二天，是否增加社區傳播風險？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天表示，得視疫調以及七百人採檢結果綜合判斷，但這七百多人中確診病例愈多，對社區威脅也將愈高。張上淳表示，三人都出現嗅味覺異常症狀，不排除感染同一種病毒株。