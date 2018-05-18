財劃法修法還在研擬…「才開始要動」

2018-05-18 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



政院官員透露，財劃法修法「本會期來不及送到立法院」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會昨天通過「行政區劃法」草案，但與此相關的財政收支劃分法的修法，行政院官員說，還在財政部及主計總處的研擬階段，目前才開始要動。

行政院長賴清德表示，行政區劃法是行政院今年施政三大主軸「均衡台灣」的重要配套，未來將配合其他相關法案推動及制度完備，解決當前地方治理困境，改善城鄉落差及資源分配失衡等問題。

賴清德去年底曾宣示，今年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案。立法院本會期開議時，行政院還把這兩項法案都列為「優先法案」。如今，「行政區劃法」草案已經行政院會通過，將送請立院審議，外界好奇「財劃法」修正草案進度如何？

政院官員透露，財劃法修法還在財政部及主計總處的研擬階段，「本會期（五月底結束）已來不及送到立法院！」

據了解，行政部門還在思考如何修正財劃法，「才開始要動」，但因為涉及預算，而明年度中央政府總預算案已在籌編，為了避免牽一髮動全身，「所以還沒有調整到這裡（指修法）」。

至於「行政區劃法」同樣研議已久，過去政府也都提出草案，但一、二十年都通過不了。內政部次長花敬群昨天表示，「行政區劃法」經過長期討論，過去外界一直用「非常政治」的態度來看這項立法，反而一直忽略它本身要提供的行政或地方自治調節功能，這次立法跟過去最大的不同，「就是態度不一樣，不用政治的角度去思考，而是用需求的角度思考」，「用平常心」希望盡快完成立法。

【記者沈婉玉／台北報導】行政院長賴清德先前在年終記者會中宣示，今年將會研議行政區域調整，並提出財劃法修正草案。至於財劃法修法何時可以出爐，黨政人士表示，這個會期來不及送審，下個會期碰到適逢地方大選，涉及地方財源劃分的財劃法修法更為敏感，恐怕財劃法修法要等到明年才有機會討論。