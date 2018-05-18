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冷眼集／兩大法案 遇到選舉就過不了…

2018-05-18 00:19聯合報 本報記者林河名

前閣揆林全曾宣示要修財劃法，但直到下台，草案仍沒出政院大門。 圖／聯合報系資料照...
前閣揆林全曾宣示要修財劃法，但直到下台，草案仍沒出政院大門。 圖／聯合報系資料照片
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行政院會昨天通過「行政區劃法」草案，對於人口懸殊造成的行政區或城鄉落差，有機會出現解決問題的法源依據。不過，就像內政部避談目前有何實質調整方案，生怕一牽扯「政治」，這項法案又要在立法院胎死腹中。

「行政區劃法」已推動一、二十年，遇到選舉就過不了。因為行政區一合併，不但官位少了，選區也可能改變，即使大家都深知現行許多區里人口比鄉鎮多的怪象必須解決，卻沒人敢碰這個馬蜂窩。

過去每次「行政區劃法」草案送到立院，都獲得「非常政治」的關懷眼光，最後都無功而返。內政部此次捲土重來，記取教訓，內政部長葉俊榮先前在立院答詢就強調，「行政區劃法」草案不是著眼於縣市合併或升格，而是處理怎麼調整的程序問題，就是不想再捲入「政治」。

政府治理的兩大要件，不外乎人跟錢。與「行政區劃法」連動的，就是涉及經費分配的「財政收支劃分法」。行政院長賴清德宣示今年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案，即是這個道理。

正如賴清德在立院本會期施政報告強調，他深刻體會非直轄市縣市「缺人缺錢」、人口不斷流失，希望透過擴大中央統籌分配款規模，精進分配公式等原則，來解決直轄市與縣市之間的資源差距。但「行政區劃法」草案已經要送立法院，財劃法修法「剛開始動」，可見相形之下，錢的問題，似乎更為棘手。

事實上，在賴清德之前，前閣揆林全上任後也宣示要修財劃法，但一直到閣揆換了人，草案還沒出政院大門。原因無他，在政府資源有限的前提下，如何分配都難令人滿意，因此一動不如一靜。

民進黨從在野就一直喊著要制定行政區劃法、修正財劃法，如今完全執政，已無立法懈怠的藉口。但是就怕這兩個涉及權力及資源分配的法案，「遇到選舉就轉彎」。

財劃法內政部賴清德財政收支劃分法民進黨

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