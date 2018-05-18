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鄉鎮區里人口懸殊有解 縣市長將可調整行政區

2018-05-18 00:14聯合報 記者林河名／台北報導

製表／都會社會中心
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行政院長賴清德在去年年終記者會宣示，今年將啟動研議台灣行政區重劃。行政院會昨天通過「行政區劃法」草案，將建立公開合理的行政區劃程序，也為各級政府辦理行政區劃提供法源。完成立法後，除了傳統「由上而下」的調整方式，各縣市的鄉鎮市區也可「由下而上」啟動行政區調整。縣市長將有權調整行政區。

內政部表示，行政區劃是指行政區域的新設、廢止或調整，其劃定目的是為了確認各級政府權力行使、責任歸屬、管轄居民及財政取得的範圍。

內政部指出，目前台灣行政區域計有六個直轄市、十六個縣市、三六八個鄉鎮市區，行政區域間規模差距甚大，而且直轄市未能肩負起「領頭羊」角色，帶動整體區域發展，反而對於周邊地區的人口、資源、產業及建設造成強大磁吸效應，致使周邊縣市陸續產生留才不易、財政狀況欠佳及施政效能難以有效提升等問題。

不過，昨天出席行政院會後記者會的內政部次長花敬群表示，現階段只是把法律程序訂出來，提供各直轄市、縣市或鄉鎮市區，想要調整行政區時有法律可以依循，但目前內政部沒有實質調整行政區的計畫；「把遊戲規則訂清楚」，是這次研擬行政區劃法草案的目的。

花敬群說，透過草案，可以「由上而下」，例如中央調整地方的行政區；也可「由下而上」，由地方的鄉鎮市區來啟動行政區劃。他表示，對於民間各界有關行政區劃分的意見，會蒐集提供相關機關參考；假設有相關政府想對行政區作調整，內政部會積極協助與配合。

「行政區劃法」草案明定行政區劃計畫的提出、審議、核定、發布及實施等程序，並就行政區域調整後的業務、財產的交接移轉作原則性規範。

依草案規定，行政區劃可由各級主管機關或鄉鎮市區公所提出計畫，送經相關直轄市、縣市政府或鄉鎮市區公所，以及其議會或代表會同意或徵詢意見後，陳報上級主管機關核定；另外，為了廣納社會各界意見，草案也規定人民及團體得透過民意調查及參與公聽會等形式表述意見。

對於北北基等區域合併問題，花敬群表示，現階段完全沒有預設立場，對於民間有關行政區域調整的聲音，內政部會持續蒐集意見，供行政院與各級地方政府參考，若有地方政府想要推動行政區劃調整，內政部也會積極協助配合。

賴清德日前表示，為了均衡城鄉發展，行政院提出三項工作目標，其中之一就是推動「行政區劃法」，但此法並非為了縣市合併，而是因部分鄉鎮人口少於一萬人且不斷減少，因而立法提供地方政府調整縣市的鄉鎮或行政區的法源，讓經營治理更有效率。

內政部花敬群賴清德縣市合併行政區劃法

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