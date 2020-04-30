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新款iPhone SE藉由A13 Bionic處理器、機器學習提昇人像景深拍攝效果

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果介紹新款iPhone SE特色中，同時也提到可藉由單顆鏡頭對應景深人像拍攝效果，甚至也能對應6種人像光線拍攝效果。而能夠實現這樣的拍攝效果，主要拜賜於在新款iPhone SE所搭載的A13 Bionic處理器，以及人工智慧技術演算。

實際上，在2018年推出的iPhone XR，就已經能夠藉由搭載A12 Bionic處理器運算效能，配合人工智慧演算模擬貼近自然的景深效果。

而在新款iPhone SE中，自然也是透過A13 Bionic處理器效能與人工智慧演算，加上過去已經有諸多iPhone XR拍攝影像學習訓練成果，因此即便在新款iPhone SE僅有單顆鏡頭，依然可以發揮更逼真的自然景深表現，另外也能配合6種人像光線拍攝效果拍攝不同氛圍。

由於換上等同iPhone 11的1200萬畫素、ƒ/1.8光圈廣角鏡頭，使得新款iPhone SE在整體拍攝表現明顯提昇不少，同時也讓影像清晰度明顯增加，配合藉由A13 Bionic處理器效能加持，更可透過機器學習方式準確分析平面影像可對應景深表現，若能善加利用更多第三方app，將可成為不錯的隨手拍攝裝置。

不過，畢竟不像iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max具備兩顆以上鏡頭，使得新款iPhone SE依然僅能透過單顆鏡頭獲取所有影像資訊，並且透過人工智慧演算模擬，配合機器學習產生可後製調整的景深效果，但實際所能呈現真實效果仍有限，同時也無法對應使用可加強拍攝細節的Deep Fusion拍攝模式。

另一方面，同樣因為少了一組鏡頭捕捉更多影像資訊的關係，新款iPhone SE同樣無法使用iPhone 11系列開始加入的夜間拍攝模式，可能也會成為新款iPhone SE的硬傷。

但從另一個角度來看，新款iPhone SE採用許多人單手持握恰到好處的4.7吋螢幕機身大小，搭載對不少人依然方便直覺使用的Touch ID指紋辨識器，雖然少了3D Touch壓感觸控操作，但取代的是可透過震動模擬觸覺效果的Haptic Touch，而在ARKit等新版應用功能相容性也相當完整，甚至處理器運算效能表現也與iPhone 11系列相同，售價卻相對親民許多。

即便目前主流iPhone機種都開始往更大尺寸螢幕規格發展，但新款iPhone SE預期還是能讓不少使用iPhone 8以前機種的既有用戶更願意升級，同時也能吸引更多算有限的用戶購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 攝影 iPhone SE iPhone XR

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