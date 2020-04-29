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螢幕保護貼無法通用…新iPhone SE和iPhone 8有哪些零件能共用？

聯合新聞網 / 愛瘋日報

iFixit 今天分享了新 iPhone SE 初步拆解報告，經過測試能使用許多 iPhone 8 的零件來維修。並感謝和 iPhone 11 Pro 使用相同的 A13 仿生晶片，讓新 iPhone SE 的性能越出了它的預算，因為它的價格只要 iPhone 11 的一半多。

首先是好的部分，iFixit 確認 2020 款 iPhone SE 的相機模組、SIM 卡托盤、Taptic Engine 振動馬達以及顯示螢幕總成可以與 iPhone 8 通用。不過，更換之後，因為無權使用螢幕編譯器會無法使用 True Tone 原彩顯示。

另外，雖然有一些零件看起來很相似，但卻無法通用，比如 Touch ID Home 按鈕。iPhone 8 和全新 iPhone SE 的電池看起來一樣，但邏輯板連接器不同，互換之後無法開機，並不能為其安裝一個 iPhone 8 的備用電池。

最後，iFixit 對新 iPhone SE 的可維修性“感到非常滿意”，因為維修店已經擁有許多零件。

另外，在經過保護貼業者在收到新 iPhone SE 實機後測試發現，iPhone SE 2 和 iPhone 8 的螢幕曲度有些微差異，沿用 iPhone 8 保護貼可能會不服貼和有白邊。建議還是購買 iPhone SE 2 的專用保護貼，比較不會發生上述情況。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 8 iPhone SE

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