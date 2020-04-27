新iPhone SE將在好市多上架！網看「超狂價格、服務」驚喊：震撼

知名美式賣場好市多，時常推出各式各樣的新產品及優惠活動，吸引民眾前往消費。其中，好市多販售的Apple產品，因為價格大多比官方定價便宜許多，每每上架後即銷售一空。有眼尖的網友就發現，此次挾著親民價格而來的新iPhone SE（iPhone SE2）似乎也要在好市多開賣了，除了價格一樣有優惠之外，還享有「90天的退貨服務」，讓眾人直呼：「震撼！」

該名網友在《 mobile01 》上發文表示，好市多官網悄悄上架了Apple今年推出的iPhone SE2，從基本的64GB、128 GB到大容量的256GB都有，顏色也很齊全，雖然目前在官網上尚顯示缺貨中，「應該過幾天就會顯示有貨吧！至於賣場現場，我猜也快了吧」。

價格上，好市多官網標示的iPhone SE2售價，64GB為1萬4039元、128GB為1萬5979元、256GB為1萬9349元；相較於蘋果官方定價，民眾分別可以省下461元、521元及651元，相當划算。

對此，有網友就驚呼：「太震撼了！竟然便宜500元，不可思議」；也有人指出，「光90天退換貨就屌打了」、「還有滿萬元六期跟140點的紅利金回饋」、「64G價差近五佰…...被卡費分攤了，過幾天可以考慮入不入手」。不過，部分網友則認為，「價格還好，地標13500更便宜，好市多優勢就退貨這項」、「不急著買，5月下旬肯定電商開始庫存多促銷，準備迎接12代幾個月後發表」、「蘋果入手標準不是定價9折以下嗎」。