Apple蘋果為2020年版iPhone SE 釋出iOS 13.4.1更新

Apple 2020 年款 iPhone SE 首批手機將在 2020 年 4 月 24 日送到消費者手上，在正式上市之前， Apple 也公布 iOS 13.4.1 系統更新提供消費者更新使用。

圖片及資料來源：MacRumors

iOS 13.4.1 系統只是一個小更新，所以更新不會花太多時間，而根據 Apple 先前釋出的更新內容指出 iOS 13.4.1 更新內容包括：

修復了執行 iOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題

解決了在主畫面上從快速動作選單中選擇「藍牙」時會導致失敗的「設定」App 的問題

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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