新iPhone SE拆機！只有三處跟iPhone 8不同「其他零件都一樣」

Apple iPhone SE 出貨了！這款 Apple 平價手機的設計外型和 iPhone 8 相同，搭載 4.7 吋 LCD 螢幕、主相機為單鏡頭設計、具有 Touch ID 指紋辨識系統。

拿著 iPhone 8 如果不說的話，很難辨識是它和 iPhone SE 的差別，也因此先拿到手機的中國 YouTuber 搶先拆解 iPhone SE，卻發現除了 CPU、Wi-Fi 及主相機鏡頭之外，其他零件都和 iPhone 8 相同！

從拆解影片發現 2020 年版 iPhone SE 的零件組裝和 iPhone 8 幾乎一樣，但再進一步仔細觀察會發現 iPhone SE 主相機鏡頭模組、手電筒設計、modem 數據機晶片、Wi-Fi 晶片都和 iPhone 8 不同，另外 iPhone SE 的電池連接器也不同於 iPhone 8，而是採用 iPhone 11 版本的連接器設計。

圖片及資料來源：温州艾奥科技、MacRumors

至於兩款手機最大的不同則是處理器晶片，仰賴 iPhone 11 的 A13 Bionic 晶片才能讓 2020 年版 iPhone SE 的效能跑得更快。

雖然有部分零組件不同，但從這位 YouTuber 的測試也發現 ‌iPhone‌ SE 和‌ iPhone‌ 8 兩部手機有許多零組件都可以互換使用，像是把 iPhone 8 的螢幕裝在 iPhone SE 手機也能開機，但是…由於影片只有測試到 iPhone 8 螢幕可以在 iPhone SE 上開機，但無法確認 3D Touch、指紋辨識系統是否仍然可以在 iPhone SE 上正常使用。

這位 YouTuber 的拆機解析基本上只是簡易版本，如果想進一步了解 iPhone SE 究竟好不好拆、能不能自己買零件維修，建議可以等知名維修公司 iFixit 的拆機報告出爐。

圖片及資料來源：温州艾奥科技、MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》