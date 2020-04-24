新iPhone SE照相功能實測 外媒：媲美iPhone11
期待已久的新一代iPhone SE終於在今天（24日）全面上市了，但想必還有不少人在觀望關於新iPhone SE的實測或使用心得。大家都好奇搭載A13晶片新iPhone SE的照相功能與最相似的iPhone8相比究竟如何？針對這個問題，已有許多外媒做出第一手評測。
Phone SE和iPhone8一樣採用單顆1200萬畫素的鏡頭，沒有超廣角也沒有常焦距，但由於搭載A13晶片，大幅強化運算能力，因此相比iPhone8、iPhone XR，反而多出不少iPhone強打的照相功能，例如可拍出如單眼般具有景深效果的人像模式、6種人像光線、新一代照片智慧型HDR等。
幾乎所有外媒評測都一致認同，在日拍情況下，新iPhone SE 與 iPhone 11 Pro 的拍照效果幾乎相同，且遠勝過iPhone8。根據外媒《Techcrunch》實測表示，A13晶片帶來強大的HDR效果，在清晰度及色彩、陰影細節表現都證實平價的新iPhone SE可取代iPhone8。
《The Verge》則指出，新iPhone SE 細節乾淨、色彩精確，且銳利度適中，在白天的時候，用戶很難區分$14500的新iPhone SE與$35900的iPhone11 Pro之間的差別。
但新iPhone SE在低光及夜拍實則明顯吃力，由於新iPhone SE沒有夜拍模式，儘管支持光學防抖震，也無法媲美高價位的iPhone11。
至於《Tom’s Guide》則將iPhone SE 與Pixel 3a進行對比，在拍攝風景照時，新iPhone SE照片相較之下更加溫暖、明亮，但Pixel 3a的照片更細膩、對比度更高。
而新iPhone SE的人像模式更是獲得盛讚，不但拍出來的膚色自然，且景深效果也抓得非常準確，相較之下，Pixel 3a在下圖的右側耳朵部分則有些微模糊。
不過在色彩的準確度方面，Pixel 3a 略勝一籌。而最大的差距還是在夜拍，新iPhone SE不具備夜拍模式，是最可惜的一點。
綜合各大外媒評測，皆對新iPhone SE 的拍攝效果給出好評。《Tom’s Guide》更直接表示，新iPhone SE的價格實惠，是中低價位手機最好的選擇之一。
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