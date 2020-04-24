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新iPhone SE照相功能實測 外媒：媲美iPhone11

聯合新聞網 / 綜合報導
外媒評測新iPhone SE拍照功能媲美iPhone 11。圖擷自《The Verge》
外媒評測新iPhone SE拍照功能媲美iPhone 11。圖擷自《The Verge》

期待已久的新一代iPhone SE終於在今天（24日）全面上市了，但想必還有不少人在觀望關於新iPhone SE的實測或使用心得。大家都好奇搭載A13晶片新iPhone SE的照相功能與最相似的iPhone8相比究竟如何？針對這個問題，已有許多外媒做出第一手評測。

Phone SE和iPhone8一樣採用單顆1200萬畫素的鏡頭，沒有超廣角也沒有常焦距，但由於搭載A13晶片，大幅強化運算能力，因此相比iPhone8、iPhone XR，反而多出不少iPhone強打的照相功能，例如可拍出如單眼般具有景深效果的人像模式、6種人像光線、新一代照片智慧型HDR等。

幾乎所有外媒評測都一致認同，在日拍情況下，新iPhone SE 與 iPhone 11 Pro 的拍照效果幾乎相同，且遠勝過iPhone8。根據外媒《Techcrunch》實測表示，A13晶片帶來強大的HDR效果，在清晰度及色彩、陰影細節表現都證實平價的新iPhone SE可取代iPhone8。

iPhone XR、iPhone SE與iPhone11 pro日拍對比。圖擷自Techcrunch
iPhone XR、iPhone SE與iPhone11 pro日拍對比。圖擷自Techcrunch

《The Verge》則指出，新iPhone SE 細節乾淨、色彩精確，且銳利度適中，在白天的時候，用戶很難區分$14500的新iPhone SE與$35900的iPhone11 Pro之間的差別。

但新iPhone SE在低光及夜拍實則明顯吃力，由於新iPhone SE沒有夜拍模式，儘管支持光學防抖震，也無法媲美高價位的iPhone11。

iPhone SE、iPhone XR與iPhone11 pro低光環境下拍攝對比。圖擷自Techcrunch
iPhone SE、iPhone XR與iPhone11 pro低光環境下拍攝對比。圖擷自Techcrunch

至於《Tom’s Guide》則將iPhone SE 與Pixel 3a進行對比，在拍攝風景照時，新iPhone SE照片相較之下更加溫暖、明亮，但Pixel 3a的照片更細膩、對比度更高。

而新iPhone SE的人像模式更是獲得盛讚，不但拍出來的膚色自然，且景深效果也抓得非常準確，相較之下，Pixel 3a在下圖的右側耳朵部分則有些微模糊。

不過在色彩的準確度方面，Pixel 3a 略勝一籌。而最大的差距還是在夜拍，新iPhone SE不具備夜拍模式，是最可惜的一點。

iPhone SE與Pixel 3a人像模式對比圖擷自Tom’s Guide
iPhone SE與Pixel 3a人像模式對比圖擷自Tom’s Guide

綜合各大外媒評測，皆對新iPhone SE 的拍攝效果給出好評。《Tom’s Guide》更直接表示，新iPhone SE的價格實惠，是中低價位手機最好的選擇之一。

iPhone iPhone SE iPhone 11

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