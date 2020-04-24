iPhone SE新機評測 達人：剛性需求浮現恐缺貨

蘋果iPhone SE新機今天開賣，3C科技達人Tim哥評測分析，果粉有換機的剛性需求，iPhone SE新機接棒蘋果中階價格帶，卻擁有旗艦機效能和無線充電功能，夜拍也優於預期，有可能賣到缺貨。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，蘋果直營店與電信業者今天均未舉辦iPhoneSE新機開賣實體活動，主戰場轉往線上。中華電信網路門市開賣不到30分鐘，iPhone SE 256GB容量的三個顏色均顯示「已售完」。蘋果台灣官網若今天下訂，預計5月7日至14日之間才能到貨。

Tim哥實際評測iPhone SE新機後，提出3大優點。首先，市面上手機尺寸主流介於5.8吋到6吋之間，4.7吋的iPhone SE新機尺寸更小、更輕，較適合單手操作。

其次，疫情期間需要戴口罩，iPhone SE搭載的Touch ID指紋辨識更方便解鎖，但手勢方面要適應一下。例如配備Face ID的機種解鎖後還要往上滑動，才會進入主畫面；iPhone SE新機用Touch ID解鎖後就直接進入主畫面。iPhone SE新機要叫出控制中心，手勢是從螢幕下方往上滑動，正好與配備Face ID機種回主畫面的手勢相同。

第三個優點是iPhone SE新機搭載A13仿生晶片，與旗艦機iPhone 11 Pro相同，擁有同等級的效能和繪圖處理能力，拿來玩遊戲也很流暢。

Tim哥也發現，在光線充足的情況下，iPhone SE新機的後鏡頭拍照水準直逼iPhone 11。夜拍方面雖然沒有夜間模式，但照片放大後的噪點沒有想像中多，有點驚艷感，推測可能是透過A13仿生晶片的運算效能來優化成像品質。

不過，Tim哥直言，iPhone SE新機的缺點之一是沒有5G連線能力，可能讓想直上5G手機的消費者卻步。用4.7吋螢幕追劇或玩遊戲，也可能畫面太小。另一個缺點是後鏡頭沒有超廣角，拍照時需要把距離拉長，否則人像頭部會顯得太大。

整體而言，Tim哥認為iPhone SE新機適合對拍照需求不高、有預算考量，但是很要求手機流暢度的消費者，尤其果粉有換機的剛性需求，iPhone 8之前的用戶升級會很有感。

他強調，雖然很多人考慮入手5G手機，但目前還在觀望。從iPhone SE新機預購優於預期來看，有些人不想第一時間衝5G，可能會先把iPhone SE新機當成過渡機，原因不外乎iPhone SE新機價格可以接受，而且能繼續享有iOS升級。

Tim哥也提醒，電信業者有了2016年第1代iPhoneSE銷售經驗，這次第2代下單會比較保守，但因為iPhone SE新機剛好補足蘋果1.5萬元的中階價格帶，加上性能和拍照更好，性價比很高，有可能賣到缺貨。

天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出，在新款iPhone SE預購前，市場對此機型需求並無太高期待。雖然初期供應有限與物流限制，不過首週末預購優於市場預期，預估今年第2季全球iPhone SE出貨量約1200萬台到1400萬台。