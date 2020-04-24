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iPhone SE2 平價吸引安卓用戶跳槽 網友列3大換機細節

聯合新聞網 / 綜合報導
有位長期使用安著手機的網友預購新一代iPhone SE，並向其他人詢問轉換系統該注意的細節。記者黃筱晴／攝影
有位長期使用安著手機的網友預購新一代iPhone SE，並向其他人詢問轉換系統該注意的細節。記者黃筱晴／攝影

蘋果公司推出第二代iPhone SE，是少數較平價的蘋果手機，也因此吸引不少想用蘋果但不想花大錢的使用者。而近日一位網友也準備從Android系統手機轉戰iOS的蘋果手機，但使用安卓手機8年的他，不確定有沒有需要注意的地方，因此上Ptt向網友請益。

一名網友20日在Ptt「MobileComm版」上詢問，他表示上週已預購第二代iPhone SE手機，對於一位過去8年都使用安卓系統手機的使用者，原po看到這次蘋果推出的平價手機，很「雀躍」的迎接新手機的到來。

不過也由於過往都使用安卓系統的手機，包括HTC、三星、SONY等他都使用過，也因此在轉換手機時只需要備份Line的記錄及依靠Google系統，並不需要太複雜的操作，因此他向其他網友請益，這次要換到另一個大本營，有哪些細節需要注意？

底下網友提出許多不同的點，大致歸類可分為應用程式、網路連線及操作方式等。應用程式部分，像是原po提到的Line，由於官方並沒有跨平台匯入備份的機制，就連貼圖的代幣也都無法移動。因此若是想要跨系統轉移資料，就必須透過雲端備份。

而遊戲軟體也同樣要先查看App是否支持雲端備份，否則可能面臨「帳號重練」的窘境。另外。據《ETtoday新聞雲》報導，蘋果公司去年調漲了App內購價格，因此手遊課金可能都會比安卓系統貴一些。

另外許多人詬病的是蘋果手機的網路熱點，有網友提到iOS的網路分享是「大家公認最爛的、最難連線的」，很多型號較舊的手機可能會因此連不到線，因此需要一點時間習慣這件事。同樣要習慣的還有蘋果手機的操作方式，包括檔案管理與操作手勢都與安卓大不相同，因此也需要花點時間適應。

iPhone SE Android iOS

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