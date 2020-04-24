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新一代iPhone SE今日正式開賣！這5種消費者快立刻下訂

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CP值超高第二代iPhone SE開賣！搶先開箱實測

聯合新聞網 / INSIDE
如果想要輕薄 質量兼備第二代 iPhone SE 是個好選擇
如果想要輕薄 質量兼備第二代 iPhone SE 是個好選擇

從硬體規格來看傳說中 CP 值超高？實際幫讀者們來實測！

相信讀者們對於上週問世的第二代 iPhone SE 都不陌生。相較於歷代 4.7 吋手機，可說是麻雀雖小五臟俱全，甚至在心臟還用上了 iPhone 11 老大哥的 A13 仿生晶片，讓照相的人像模式、AR 擴增實境，以及其他視聽娛樂都能更流暢體驗。

iPhone SE 保留 Home 鍵也意味 Touch ID 持續流傳下來，另外雙 SIM 卡也在這支平價手機上實現。64 GB/128 GB/256 GB 分別售價 $14500 $16500 $20000，最高容量規格壓在兩萬整，對比兩年多前 iPhone 8 64 GB 起價 $25,500，價格儼然成為最大亮點之一，在入手的門檻相對低之下，讀者們還是想知道是否如預期中質量兼備吧？在明日開賣前編輯事不宜遲來幫各位開箱！

開箱概覽

果粉熟悉的配件該有的全部都有附上，Lighting 有線耳機、5W 豆腐頭（手機本體是支援快充、Qi 無線充電）Lighting 充電線，接著仔細看看 iPhone SE 本體外觀 Retina HD 顯示器、觸覺回饋觸控。

第二代 iPhone SE 白色實機與果粉熟悉的配件
第二代 iPhone SE 白色實機與果粉熟悉的配件

這次編輯手上的為白色款 iPhone SE，其他有黑款與紅款 Product(Red)，對平價手機的刻板印象就是擔心廉價的外觀質感，但第二代 iPhone SE 使用玻璃背蓋與金屬材質維持蘋果既有的品質，消除不少果粉的疑慮。另外，SE 與 iPhone 8 同樣為 4.7 吋螢幕 Retina HD 顯示器，至於解析度和 iPhone 8 相同。

三款顏色的正面均為黑色邊框，比起近幾代的全螢幕 iPhone SE 保留是蘋果原汁原味的設計
三款顏色的正面均為黑色邊框，比起近幾代的全螢幕 iPhone SE 保留是蘋果原汁原味的設計

SE與 iPhone 8 同樣為 4.7 吋螢幕 Retina HD 顯示器
SE與 iPhone 8 同樣為 4.7 吋螢幕 Retina HD 顯示器

拍照實測

這次的單鏡頭相機系統同樣是 1200 萬像素廣角相機、ƒ/1.8 光圈，最高可達 5 倍數位變焦，新一代照片智慧型 HDR，比起 iPhone 8 與 XR 再升級。

在 iPhone 8 沒有的人像模式終於也出現了，可實現散景效果、景深控制，加入六種拍攝效果包含自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白，經過實測和過去提供的特效呈現的成果均相同。

雖然與 iPhone 8 主鏡頭一樣，但藉由 A13 運算能力實現的人像效果看起來也算是自然，分別使用 iPhone 8 、第二代 iPhone SE 一般模式、人像模式拍攝成像結果如下，影像處理的更加精細、色調也較為自然。

左至右分別為 iPhone 8 、第二代 iPhone SE 一般模式、 iPhone SE 人像模式拍攝
左至右分別為 iPhone 8 、第二代 iPhone SE 一般模式、 iPhone SE 人像模式拍攝

錄影部分與 iPhone 8、XR 都支援 4K 影片拍攝，24 fps、30 fps 或 60 fps，最高可達 3 倍數位變焦，與 iPhone 8 相比多出立體聲錄影以及延伸動態範圍影片拍攝，最高可達 30 fps，在這次的升級也有了影片快錄功能，就是大家熟悉的長按拍照模式按鈕可切換為錄影功能，雖然是微小升級但是在使用體驗上是非常方便的功能！

其他：續航力維持、雙 SIM 卡支援

其他大家還關注的續電力基本上是與 iPhone 8 相同的，影片播放時間最長可達 13 小時、音訊播放最長可達 40 小時，若自行購買快充設備，快充電功能充電 30 分鐘最高可達 50% 電量。

另外，對不少人來說相當實用的雙 SIM 卡支援，iPhone XS 開始出現後，這次在第二代 iPhone SE 也實現了，支援雙卡包含實體卡與數位 eSIM ， eSIM 可讓消費者啟用電信業者的行動方案，不需要再使用實體 nano-SIM 卡，讓國內外往返更加方便，或是也可將商務與個人電話分開來。

這是實體的卡槽，不過另外還有支援數位的 eSIM
這是實體的卡槽，不過另外還有支援數位的 eSIM

低價擁有 Apple 豐富應用程式的通行證

iPhone SE 支援 iOS13 能運用 Apple 的所有服務和配件生態系統。App Store 上的 app、影音串流 Apple TV+ 與遊戲串流 Apple Arcade 、Apple Music 的娛樂內容都能使用。

不僅如此，許多教育相關的應用程式隨著 AR 技術也有越來越多讓人驚艷的 App，等著大家去探索更多好玩的服務。像是這款 《JigSpace》 3D 平台上面有很多素材，透過 AR 手機上立體呈現增加學習記憶。

透過 AR 了解什麼是冠狀病毒
透過 AR 了解什麼是冠狀病毒

還有《觀星》 就是利用 ARKit 3 讓你辨識出恆星、行星、星座、衛星和國際太空站，手機成為你的天文台。

這些豐富的 App 都讓手機能夠變成日常生活的教材，就算預算考量 iPhone SE 也都能運行這些工具！

總評＆購買前須知

關於讀者關注比較多螢幕大小的問題，編輯認為使用習慣上有人喜歡輕薄機身，有人認為螢幕大追劇起來才暢快，這部分選擇見仁見智，以平價版殺到一萬五以下就算非大螢幕，還是能吸引到過去一慣使用 4.7 寸螢幕的用戶，至於未來是否有平價版大螢幕 Plus 尚無法得知，不過能肯定的是價格也不會相同。

編輯身為小資女，關注的是價格、機身是否輕薄，過去日常用手機就是 iPhone 8，相較起來這次推出的第二代 iPhone SE 就非常符合需求。若是想追求更大、更潮、三鏡頭有其他更高價的選擇像是雙鏡頭 iPhone XS、 iPhone 11、三鏡頭 iPhone 11 Pro。

若是預算有限想跨入蘋果生態圈，或是當作母親節禮物、趁機幫長輩換成 iOS 系統手機，這台都是很好的選擇。當然若是長輩有老花需要字體大的，就算是小台一樣可以將文字放大，若是真的覺得螢幕不夠也可以再加價選擇上述機種升級更大螢幕，但切記他們必須能夠習慣全螢幕的手勢操控！

目前，在蘋果官網預購需要等候兩到三週，明日 4/24 日在蘋果直營店及實體門市就會正式開賣，經過的朋友不妨也可以親自到店面感受實體，這台史上最便宜的 iPhone 手機是否和你想像的一樣！

順道一題，這次紅色款式 (PRODUCT)RED 過去捐助愛滋等疾病相關基金，這次會將iPhone SE (PRODUCT)RED 部分利潤捐給 The Global Fund 基金旗下新成立的 COVID-19 Response Fund 基金，根據蘋果說明，這筆捐款會為個人防護設備、診斷治療、實驗室設備、公共安全通訊、供應鏈支援和其他方面協助的國家或地區提供資金。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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