CP值超高第二代iPhone SE開賣！搶先開箱實測

從硬體規格來看傳說中 CP 值超高？實際幫讀者們來實測！

相信讀者們對於上週問世的第二代 iPhone SE 都不陌生。相較於歷代 4.7 吋手機，可說是麻雀雖小五臟俱全，甚至在心臟還用上了 iPhone 11 老大哥的 A13 仿生晶片，讓照相的人像模式、AR 擴增實境，以及其他視聽娛樂都能更流暢體驗。

iPhone SE 保留 Home 鍵也意味 Touch ID 持續流傳下來，另外雙 SIM 卡也在這支平價手機上實現。64 GB/128 GB/256 GB 分別售價 $14500 $16500 $20000，最高容量規格壓在兩萬整，對比兩年多前 iPhone 8 64 GB 起價 $25,500，價格儼然成為最大亮點之一，在入手的門檻相對低之下，讀者們還是想知道是否如預期中質量兼備吧？在明日開賣前編輯事不宜遲來幫各位開箱！

開箱概覽

果粉熟悉的配件該有的全部都有附上，Lighting 有線耳機、5W 豆腐頭（手機本體是支援快充、Qi 無線充電）Lighting 充電線，接著仔細看看 iPhone SE 本體外觀 Retina HD 顯示器、觸覺回饋觸控。

第二代 iPhone SE 白色實機與果粉熟悉的配件

這次編輯手上的為白色款 iPhone SE，其他有黑款與紅款 Product(Red)，對平價手機的刻板印象就是擔心廉價的外觀質感，但第二代 iPhone SE 使用玻璃背蓋與金屬材質維持蘋果既有的品質，消除不少果粉的疑慮。另外，SE 與 iPhone 8 同樣為 4.7 吋螢幕 Retina HD 顯示器，至於解析度和 iPhone 8 相同。

三款顏色的正面均為黑色邊框，比起近幾代的全螢幕 iPhone SE 保留是蘋果原汁原味的設計

SE與 iPhone 8 同樣為 4.7 吋螢幕 Retina HD 顯示器

拍照實測

這次的單鏡頭相機系統同樣是 1200 萬像素廣角相機、ƒ/1.8 光圈，最高可達 5 倍數位變焦，新一代照片智慧型 HDR，比起 iPhone 8 與 XR 再升級。

在 iPhone 8 沒有的人像模式終於也出現了，可實現散景效果、景深控制，加入六種拍攝效果包含自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白，經過實測和過去提供的特效呈現的成果均相同。

雖然與 iPhone 8 主鏡頭一樣，但藉由 A13 運算能力實現的人像效果看起來也算是自然，分別使用 iPhone 8 、第二代 iPhone SE 一般模式、人像模式拍攝成像結果如下，影像處理的更加精細、色調也較為自然。

左至右分別為 iPhone 8 、第二代 iPhone SE 一般模式、 iPhone SE 人像模式拍攝

錄影部分與 iPhone 8、XR 都支援 4K 影片拍攝，24 fps、30 fps 或 60 fps，最高可達 3 倍數位變焦，與 iPhone 8 相比多出立體聲錄影以及延伸動態範圍影片拍攝，最高可達 30 fps，在這次的升級也有了影片快錄功能，就是大家熟悉的長按拍照模式按鈕可切換為錄影功能，雖然是微小升級但是在使用體驗上是非常方便的功能！

其他：續航力維持、雙 SIM 卡支援

其他大家還關注的續電力基本上是與 iPhone 8 相同的，影片播放時間最長可達 13 小時、音訊播放最長可達 40 小時，若自行購買快充設備，快充電功能充電 30 分鐘最高可達 50% 電量。

另外，對不少人來說相當實用的雙 SIM 卡支援，iPhone XS 開始出現後，這次在第二代 iPhone SE 也實現了，支援雙卡包含實體卡與數位 eSIM ， eSIM 可讓消費者啟用電信業者的行動方案，不需要再使用實體 nano-SIM 卡，讓國內外往返更加方便，或是也可將商務與個人電話分開來。

這是實體的卡槽，不過另外還有支援數位的 eSIM

低價擁有 Apple 豐富應用程式的通行證

iPhone SE 支援 iOS13 能運用 Apple 的所有服務和配件生態系統。App Store 上的 app、影音串流 Apple TV+ 與遊戲串流 Apple Arcade 、Apple Music 的娛樂內容都能使用。

不僅如此，許多教育相關的應用程式隨著 AR 技術也有越來越多讓人驚艷的 App，等著大家去探索更多好玩的服務。像是這款 《JigSpace》 3D 平台上面有很多素材，透過 AR 手機上立體呈現增加學習記憶。

透過 AR 了解什麼是冠狀病毒

還有《觀星》 就是利用 ARKit 3 讓你辨識出恆星、行星、星座、衛星和國際太空站，手機成為你的天文台。

這些豐富的 App 都讓手機能夠變成日常生活的教材，就算預算考量 iPhone SE 也都能運行這些工具！

總評＆購買前須知

關於讀者關注比較多螢幕大小的問題，編輯認為使用習慣上有人喜歡輕薄機身，有人認為螢幕大追劇起來才暢快，這部分選擇見仁見智，以平價版殺到一萬五以下就算非大螢幕，還是能吸引到過去一慣使用 4.7 寸螢幕的用戶，至於未來是否有平價版大螢幕 Plus 尚無法得知，不過能肯定的是價格也不會相同。

編輯身為小資女，關注的是價格、機身是否輕薄，過去日常用手機就是 iPhone 8，相較起來這次推出的第二代 iPhone SE 就非常符合需求。若是想追求更大、更潮、三鏡頭有其他更高價的選擇像是雙鏡頭 iPhone XS、 iPhone 11、三鏡頭 iPhone 11 Pro。

若是預算有限想跨入蘋果生態圈，或是當作母親節禮物、趁機幫長輩換成 iOS 系統手機，這台都是很好的選擇。當然若是長輩有老花需要字體大的，就算是小台一樣可以將文字放大，若是真的覺得螢幕不夠也可以再加價選擇上述機種升級更大螢幕，但切記他們必須能夠習慣全螢幕的手勢操控！

目前，在蘋果官網預購需要等候兩到三週，明日 4/24 日在蘋果直營店及實體門市就會正式開賣，經過的朋友不妨也可以親自到店面感受實體，這台史上最便宜的 iPhone 手機是否和你想像的一樣！

順道一題，這次紅色款式 (PRODUCT)RED 過去捐助愛滋等疾病相關基金，這次會將iPhone SE (PRODUCT)RED 部分利潤捐給 The Global Fund 基金旗下新成立的 COVID-19 Response Fund 基金，根據蘋果說明，這筆捐款會為個人防護設備、診斷治療、實驗室設備、公共安全通訊、供應鏈支援和其他方面協助的國家或地區提供資金。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》