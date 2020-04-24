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以iPhone 8為基礎的新款iPhone SE 與第一款設計比較

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左起：第一款iPhone SE、今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8
▲左起：第一款iPhone SE、今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8

在台灣地區正式於今日 (4/24)開放銷售新款iPhone SE，筆者很快地也取得此次在台銷售實機，並且與2016年推出的第一款iPhone SE，以及被視為新款iPhone SE設計基礎的iPhone 8作比較。

▲此次取得的新款iPhone SE，外盒同樣比照iPhone 11系列機種設計[/caption]

有關iPhone SE的命名緣由，早在2016年推出第一款iPhone SE時，蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller說明「SE」就是「特殊版本 (Special Edition)」的意思。

雖然不少人對於iPhone SE的定位，認為是「親民價位的iPhone」，但實際上蘋果對於此產品定位，其實是鎖定大部分仍習慣小尺寸機種，並且透過換上新處理器、可對應新版作業系統功能，以及相對容易接受的價位吸引舊機用戶換機。

例如在2016年推出的第一款iPhone SE，當時便是採用與iPhone 6s相同的A9處理器，並且沿用iPhone 5s相同設計，同樣也能使用Apple Pay等蘋果服務，讓過去習慣4吋螢幕機身設計的使用者願意因此更換新機。

▲側面也僅維持標示「iPhone」字樣
▲側面也僅維持標示「iPhone」字樣

▲內容物包含手機、充電線、充電器，以及以Lightning連接頭設計的耳機
▲內容物包含手機、充電線、充電器，以及以Lightning連接頭設計的耳機

而此次推出的新款iPhone SE，其實也採用相同市場策略，只不過此次是以當前市售機種螢幕尺寸最小、僅有4.7吋螢幕尺寸設計的iPhone 8為基礎，並且換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic處理器，同時也加入iPhone 11開始採用的Wi-Fi 6無線網路規格，更將背面主相機換成與iPhone 11系列相同的1200萬畫素廣角鏡頭，並且支援以軟體運算為基礎的人像拍攝模式，以及更多人像光線拍攝效果。

不過，為了與現有iPhone 11系列作明顯區隔，新款iPhone SE相對少了可對應超寬頻定位技術的U1晶片，同時也因為少了第二組以上鏡頭，因此無法對應iPhone 11系列搭載的夜間模式低光拍攝效果，以及捕捉更多影像細節的Deep Fusion拍攝功能。

▲新款iPhone SE維持搭載同樣支援人像拍攝效果的700萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用與iPhone 11相同1200萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，同樣支援軟體形式的人像拍攝模式，以及6種人像光效拍攝功能，另外也能控制景深表現程度
▲新款iPhone SE維持搭載同樣支援人像拍攝效果的700萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用與iPhone 11相同1200萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，同樣支援軟體形式的人像拍攝模式，以及6種人像光效拍攝功能，另外也能控制景深表現程度

但是因為同樣搭載A13 Bionic處理器，因此新款iPhone SE仍可藉由運算效能提昇，以及增加硬體相容支援度，進而能使用更多對效能、硬體相容有要求的app，甚至也能對應穩定的人工智慧運算，或是對應穩定的擴增實境內容應用。

其他設計部分，包含在機身背面的蘋果標誌比照iPhone 11系列，去除iPhone在文字內容，本身則支援IP67防水防塵，以及Qi無線充電功能，在新款iPhone SE也同樣提供，加上本身也支援18W有線快充，可在半小時內讓手機充入一半電量。

▲背面設計更為簡潔
▲背面設計更為簡潔

至於價位部分，新款iPhone SE 64GB容量版本採新台幣14500元價格，相比第一款iPhone SE推出時的建議售價為新台幣15500元，反而價格還有新台幣1000元的落差，甚至包含處理器規格等設計也比照去年推出的iPhone 11系列。

相比2017年推出的iPhone 8，此次推出的新款iPhone在整體價位與硬體規格顯然更划算。

以市場定位來看，新款iPhone SE將會成為iPhone 11系列機種之外「最入門選擇」，同時也能滿足市場仍對小尺寸機種偏好使用需求，另外也能用來與採低價位策略的Android平台機種抗衡，或是作為iPhone使用者的「第二支備用手機」。

▲左起：第一款iPhone SE、今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8
▲左起：第一款iPhone SE、今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8

▲今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8外觀比較
▲今年推出的新款iPhone SE，以及iPhone 8外觀比較

▲今年推出的新款iPhone SE (左)，以及iPhone SE外觀比較
▲今年推出的新款iPhone SE (左)，以及iPhone SE外觀比較

▲iPhone SE專屬保護殼配件
▲iPhone SE專屬保護殼配件

▲保護殼配件基本上與iPhone 8可互換
▲保護殼配件基本上與iPhone 8可互換

▲由於機身與iPhone 8採相同設計，因此配件也能與iPhone 8互換使用
▲由於機身與iPhone 8採相同設計，因此配件也能與iPhone 8互換使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 iPhone 8 iPhone SE

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