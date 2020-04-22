要換iPhone SE還是等iPhone 12？舊款機型換機建議總整理

預算絕對不是唯一考量啦～大家可以多多比較優缺點再衡量要不要現在入手喔！

新款 iPhone SE 在大家期待了四年之後終於推出了！搭載了和 iPhone 11 系列一樣的 A13 晶片，沿用 iPhone 8 的外型，4.7 吋的螢幕比起目前市售的手機螢幕偏小，可能符合很多人想要小螢幕手機的期待，不過依照蘋果的慣例，在 9 月、10 月 iPhone 12 就會上市，相隔大概半年的時間，究竟想換手機的各位，是要現在就換效能和 iPhone 11 媲美、售價卻只要 14500 元起的 iPhone SE，還是要再等半年換 iPhone 12 呢？

會在這個時候想要換手機的客群，原本蘋果就有鎖定是還在使用較舊款 iPhone 的用戶，像是 iPhone 6、iPhone 7、iPhone 8 甚至是還在使用前一代 iPhone SE 的使用者都會是想換手機的潛在客群， 又或者是一些 Android 用戶想要跳槽到 iOS 系統，iPhone SE 價格不貴就會是他們考慮換機的對象，雖然說究竟要等 iPhone 12 還是要現在就入手 iPhone SE 有很大一部份原因會是預算，不過還是有幾點可以提供想換機但不知道要換哪支的人參考喔！

iPhone SE 拍照功能較不全面

iPhone SE 搭載的是 1200 萬畫素廣角鏡頭，支援人像模式和 Smart HDR 模式，但是並沒有超廣角鏡頭和望遠鏡頭，也沒有夜間模式，在拍照功能上就沒有辦法滿足很多使用情境，另外搭載了 700 萬畫素前鏡頭，支援人像模式，但沒有超廣角效果

在相機方面，iPhone SE 是比 iPhone XR 之前的機型都還要升級， iPhone 6 之前的機種都是搭載 800 萬畫素的主鏡頭，iPhone 6s 雖然搭載 1200 萬畫素但光圈較小，所以這些機型換機的話會比較有感

至於是 iPhone 7、8 的用戶，換機的話拍照功能就不會有這麼明顯的升級

但這次在錄影功能上，iPhone SE 有支援 4K 影片拍攝、3 倍數位變焦、影片快錄和立體聲錄音，比起iPhone 8 和 XR 都有所升級，更不用說是更舊的機款啦！就連蘋果官網上的廣告都強調支援「高、高、高、高畫質影片，重要的事情要說四次」

所以想換機的話可以稍微想一下，如果是常常出門玩，會需要使用超廣角鏡頭拍風景，或是自拍的時候，也會常用到廣角效果的使用者，iPhone SE 的拍照功能就沒辦法滿足你，相比很多同價位的Android手機都有雙鏡頭或更多的鏡頭模組，iPhone SE 的鏡頭配置就較不足，所以如果拍照功能對你來說很重要，而且預算不是你換機的考量重點，真的可以再等等有更多鏡頭配置的 iPhone 12

但假設你本身就不常拍照，或者覺得 iPhone SE 的鏡頭就夠你使用，只是單純想要用一支效能很高又是 iOS 系統的手機，iPhone SE 或許就很適合你喔！而且這次錄影功能還有支援高高高高畫質呢哈哈

iPhone SE 4.7 吋螢幕偏小

再來 iPhone SE 配備 4.7 吋 Retina HD 螢幕，除了舊款 SE 搭載的是 Retina 螢幕之外，iPhone 6 到 iPhone 8 的機型都是搭載 Retina HD 螢幕，大小方面 4.7 吋螢幕和目前市場上的手機比起來偏小，但小螢幕也有小螢幕的市場，所以也不能說這到底是缺點還是優點，如果原本就是小螢幕手機的使用者，或是手比較小，不習慣拿大手機，或許 iPhone SE 4.7 吋的大小就滿適合的，當然也有聽到前一代 SE 的用戶覺得新款 iPhone SE 的螢幕還是太大XD，但以目前的手機來說已經算小螢幕啦～

但是如果平時有在追劇或是玩手遊，可能就會覺得 4.7 吋螢幕不夠過癮，另外如果是已經用慣 Plus 系列大螢幕的用戶，可能就會覺得換成 4.7 吋不太習慣，所以小螢幕這點還是見仁見智，看自己的需求是要好拿好握，還是要畫面較大較清楚囉！

iPhone 11 Pro 大哥的 A13 處理器

這絕對會是換機的好理由！目前 iPhone 6 系列搭載 A8 處理器，在開啟 App 和玩遊戲的速度上就輸 A13 一大截，根據官方提供的數據 A13 處理器的 CPU 比 A8 快 4 倍，GPU 則快高達 10 倍！舊款 SE、iPhone 6s 系列則是搭載 A9 處理器，根據官方提供的數據 A13 處理器的 CPU 比 A9 處理器的速度快達 2.4 倍，GPU 則快達 4 倍之多

至於 iPhone 7 系列搭載的是 A10 Fusion 處理器，A13 在 CPU 的速度則是快達 1.8 倍，GPU 2.8 倍喔，而 iPhone 8 系列搭載的是 A11 仿生晶片，A13 在 CPU 的速度則是快達 1.4 倍，GPU 2 倍

另外在連接 WiFi 的速度和穩定度，A13 處理器也大幅提升，以 Hanne 的 iPhone 6s 和 iPhone 11 來比，我在房間使用 iPhone 6s 連接隔壁表姐房間的 WiFi，就完全靠運氣，有時候連得到有時候連不到，在視訊的時候也都會有收訊不好的格線，但使用 iPhone 11 連接相同的 WiFi 訊號就很穩定，差別超級多！

所以舊款 iPhone SE 和 iPhone 6、6s 的用戶，在效能的升級上絕對會超級有感，有換機需求的話新款 iPhone SE 真的是不錯的選擇，至於 iPhone 7 和 8 系列使用者，它們原本配置的處理器就還不錯，平常如果只是滑滑臉書、IG，不常玩手遊和使用比較吃效能的 App，那原本的配置可能就已經很夠用了可以不用急著換機，Hanne 覺得可以再觀望一下，要不要等 iPhone 12 推出喔！

指紋解鎖

iPhone SE 回歸指紋解鎖，相信也是讓很多人心動的原因之一，而且最近新冠肺炎疫情肆虐，大家出門都戴著口罩，這也讓只有支援臉部辨識的機型在解鎖時很不方便，所以如果你是 Touch ID 的愛好者，已經習慣使用 Touch ID，覺得自己真的沒辦法適應 Face ID 的話，就可以換 iPhone SE 喔

iPhone SE 支援無線充電

新款 iPhone SE 很棒的就是也有支援無線充電啦！只有 iPhone 8 系列的後續機種才有這個功能，所以如果 iPhone 7 系列以前的機型，想要使用無線充電的話，是可以考慮換 iPhone SE 的喔！以這個價位配上 A13 晶片，還有支援無線充電，真的是很物超所值了

iPhone SE 沒有支援 5G 網路

iPhone SE 並沒有支援 5G，但在未來 5G 一定會是趨勢，而且即將在年底推出的 iPhone 12 也很有可能會支援 5G，之後搭配資費換機或許也會有優惠，所以如果你是喜歡走在最前端的人，就等吧～

總結

最後 Hanne 幫使用不同機型的使用者整理了換或不換 iPhone SE 的原因，但是純屬個人意見提供給大家參考囉！

前一代 iPhone SE 用戶

真的可以換了！前一代 SE 使用的是 Retina 螢幕，而新代的 SE 螢幕則升級成 Retina HD，另外螢幕大小上也從原本的 4 吋升級成 4.7 吋，看劇玩遊戲更過癮， 另外 A13 真的比 A9 晶片快太多了，在拍照和錄影方面也有提升，還有支援無線充電，所以使用舊款 SE 的用戶在這時候換成新款 SE，絕對是超有感升級，舊款 SE 使用到現在也已經夠回本啦！如果喜歡小手機的用戶就快點換成新款 SE 吧！

iPhone 6 系列用戶

iPhone SE 在大小、螢幕上都和 iPhone 6 一樣，所以還在使用 iPhone 6 或是更早之前的機型的人，換機就不會覺得機身大小不適應，但若是 Plus 系列，習慣 5.5 吋的螢幕，可能就要稍微考慮一下，不過 iPhone 6 系列和以下的機型已經沒有辦法升級成 iOS 13 了，所以這時候入手 iPhone SE，價格甜甜又可以從 A8 處理器超有感升級成 A13，換機後 CPU、GPU 速度都大大提升，還可以使用最新版本的 iOS 系統，在相機方面畫素也從 800 萬升級成 1200 萬，還有支援人像模式和智慧 HDR 模式，錄影功能也可升級為 4K 畫質，所以整體來說換機還是很多方面有升級的囉！

iPhone 6s 系列用戶

雖然目前還有支援可以更新成最新版本的 iOS 系統，不過在處理器方面，iPhone 6s 搭載的是 A9 晶片，升級成 A13 處理器絕對會很有感，至於鏡頭畫素雖然同樣都是 1200 萬，但是 iPhone 6s 光圈是 f/2.2，所以在鏡頭部分 iPhone SE 的 f/1.8 光圈還是比較大比較好，也有人像模式和智慧 HDR 模式，在電池續航力上 iPhone SE 比 6s 還要長 2 個小時，也就是你可以多看一部電影啦！而且 SE 還有 IP67 防潑水等級和防塵功能，這都是 iPhone 6s 之前的機型沒有的，另外還有支援無線充電，所以如果你是 iPhone 6s 用戶而且沒有這麼在意 5G，想要這時候換成 iPhone SE 完全可以考慮的喔！

iPhone 7 系列用戶

最大的差別就是 A10 Fusion 晶片升級成 A13，還有多了無線充電的功能，拍照和錄影上也有升級，所以在換機上還是會覺得換了一個比較好用的手機的，當然也可以看看前面提到的幾項，拍照功能、螢幕大小、指紋解鎖還有是否有 5G 對你來說重不重要，綜合考量之後再決定要不要現在換 SE，如果沒有非得要指紋解鎖，那其實未來5G網路絕對會是趨勢，Hanne 覺得其實也可以考慮存錢等換有可能支援 5G 的 iPhone 12 喔！

iPhone 8 系列用戶

iPhone SE 整體外型和規格都和 iPhone 8 差不多，唯一的差別就是處理器升級成 A13，和較舊的機型相比，iPhone 8 換成 iPhone SE 的升級感受不會這麼大，所以其實沒有必要現在換成 iPhone SE，可以等之後 iPhone 12 出了再一口氣換成 iPhone 12 囉！

Android 中高階手機用戶

如果是 Android 用戶，想要嘗試一下 iOS 系統，又害怕無法適應的話，其實可以從 iPhone SE 入手，以 iPhone SE 的價位，它的效能和規格，在中高階手機市場算是沒有個第一也有第二了，所以 Android 中高階手機用戶想要跳槽 iOS 的話，iPhone SE 真的是很不錯的入門選擇，便宜效能又好，真的不能適應 iOS 系統的話也不會覺得太浪費錢哈哈，但如果是 Android 旗艦手機用戶，iPhone SE 的鏡頭配置、螢幕大小等等可能就比不上你目前的手機啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》