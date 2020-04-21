新iPhone SE的「SE」是什麼意思？一次到位CP值最高的入門機

平價入門款 iPhone 如預期的在今天，也就是 2020 年第一季發布了！但它不叫「iPhone 9」，就叫「iPhone SE」，蘋果官方稱它為「第 2 代 iPhone SE」。最驚人的是，它竟然只賣 $399 美金 (約$12,000台幣)，而且還搭載了和 iPhone 11 相同的最新 A13 仿生晶片。

我知道台灣賣 NT$14,500，但美國就是 $399 美金，香港也才賣 NT$13,300 台幣左右。你知道的，外國產品過個鹹水到台灣和中華民國萬萬稅，$12,000 自動就變 $14,500。不過現在網路購物這麼方便，拖朋友或找代購從國外買也沒這麼難。

iPhone SE 清庫存

同樣如預期的，酸民 1000% 會說蘋果出 iPhone SE 是為了「清庫存」。當不知道該酸什麼的時候，就會說「信仰」。就算風馬牛不相干，反正「信仰」就是萬用詞。

蘋果是全世界出手機機型最少，而且 iPhone 是全世界賣最好的手機。如果蘋果需要清庫，那些一年出幾十支大同小異手機的韓國、中國公司是？你知道的，小朋友的神邏輯很難懂。

科普一下：iPhone SE 的「SE」是「Special Edition」特別版的意思，不是網友打趣的「Small Edition」或「Sorry Ericsson」。上一代 iPhone SE 已經是 4 年前 2016 推出了。

CP 值最高的平價入門機

我覺得 2020 第 2 代 iPhone SE 是自有 iPhone 以來 CP 最高，最有誠意的平價入門機。擁有最新 A13 晶片、沒瀏海、指紋辨識、防水防塵、無線充電、快速充電、前後鏡頭錄影防抖、人像模式和新一代照片智慧型 HDR 拍照、立體聲錄音、Wi-Fi 6、雙卡雙待，幾乎是一次到位。那些賣 5、6 萬的安卓折疊機竟然連防水防塵+無線充電都沒有。

大家記得當年第一代 iPhone SE 賣多少錢嗎？64GB 要 $19,500。就算你說新 iPhone SE 就是台 iPhone 8，但當年 iPhone 8 64GB 售價可是要 $25,500。而且新 iPhone SE 還是台開外掛的 iPhone 8，竟然只要 $14,500。

不管是做為第一次接觸 iPhone 的入門機，或是買給父母的長輩機，全新 2 代 iPhone SE 都是很好的選擇。而且還免費送你看一年 Apple TV+ 戲劇，還有什麼好嫌的？

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》