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多數人無意購買新一代iPhone SE？ 網友曝其中缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果日前宣布第二代iPhone SE，比去年秋季推出的新款iPhone定價便宜甚多。美聯社
蘋果日前宣布第二代iPhone SE，比去年秋季推出的新款iPhone定價便宜甚多。美聯社

蘋果新一代iPhone SE今開放預購，本次除搭載A13晶片，價格也比過往更為親民，不過有網路投票顯示，有一半的網友並沒有意願購買新款iPhone SE，令人相當意外。

知名科技媒體《9to5mac》日前舉行是否購買新一代 iPhone SE投票活動，沒想到10058票當中，有5002票並無購買新款iPhone SE的意願共佔49.7%，而有意購買者則佔36.93%。另外《PhoneArena》也推出同樣的投票活動，截自目前1645人投票當中，有51.25%的網友投下無購買新一代iPhone SE的意願，結果相當意外。

對於這樣的投票結果，有網友在投票下方留言區表示，去年已將手機換成了iPhone 11，而這次新一代的iPhone SE並沒有特別的外觀改變，因此沒有讓他有想換新機的衝動。也有人說，雖然新款的iPhone SE價格相當誘人，但更偏好有Face ID功能的手機，所以想等下半年推出的iPhone 12。還有人是因為5G網路的考量，而不考慮換成新款iPhone SE。

另外有網友認為，雖然近年手機推出的尺寸越來越大，但他仍期望SE系列是小巧型、大小能接近5s尺寸的手機，對於這次推出4.7寸他覺得還是有些太大，所以並不會考慮購買。

iPhone iPhone SE 蘋果 Apple

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