新iPhone SE人氣旺 外媒三點分析「為何Android做不出來？」

蘋果新款手機iPhone SE日前登場後引發轟動，截至昨（19）日短短三天已衝出高人氣。蘋果官網最新訊息顯示，訂購新iPhone SE，要等二到三周才能到貨。外媒點出三大關鍵理由，分析為何Android陣營無法推出一款定位相同的產品。

新iPhone SE搭載4.7吋螢幕，採用與iPhone 11相同的A13仿生晶片，加上保留Touch ID指紋辨識，入手價399美元(約台幣14,500元)，主打「史上最便宜iPhone」，高性價比（CP值）成功吸引果粉，預購逆勢開紅盤，成近期手機市場少數的好消息。

目前在台灣蘋果官網預購新iPhone SE需二到三周才能到貨，每人限購兩支；在大陸官網預購，則要等四到六個工作日，同樣限購兩支；在美國官網則要一到二周到貨，沒有限購規定，蘋果同時推出舊機折抵優惠。新iPhone SE不僅在蘋果官網預購熱，電商、電信業者積極衝刺新iPhone SE買氣，提前展開預約，也成為推升新機銷售的主要動能。

根據《AndroidAuthority》報導，Android在1萬到1.5萬元的手機選擇多，如Pixel 3a、小米Note 8 Pro、realme等，即使比iPhone SE擁有更多的鏡頭、更大電池或螢幕等，帶給民眾的震撼仍無法比擬。

報導分析，iPhone SE引發旋風的三大原因，第一，由於iPhone手機在二手市場較能保值，未來用戶換機時，可將二手機售出補貼一些費用。

第二，IOS生態完整，可無縫接軌使MacBook、iPad 使用，完整支援蘋果的各式服務，包含 FaceTime、iMessage、Apple Arcade、Apple Music、Apple Pay等，對於已有使用蘋果產品的消費者而言，無疑是最好的選擇，

第三，蘋果從iPhone 4就開始採用自研晶片，因此可以在平價機種上添加旗艦級的A13晶片，而Android陣營多用高通Snapdragon晶片，倘若要推行一款S855、S865手機，所付出的成本受限於高通的報價。

不過報導指出，雖然iPhone SE性價比很高，但機身設計較久，未融入近幾年流行的高螢幕等，且Android中階機型都配有大電量，可使用一天半到兩天，因此iPhone SE可能無法搶走所有Android用戶。