iPhone SE2後有大螢幕平價機？ 知名網站分析：可能為8 Plus繼任機

第二代iPhone SE上市，蘋果公司同時將下架iPhone 8及8 Plus。由於iPhone 8 Plus沒有繼任機，iPhone手機將不再配有「3D Touch」，而改用在XR上推出的「Haptic Touch」。這也意味著蘋果將不再販售大螢幕的「Touch ID」機型。不過有網站爆料，蘋果極有可能推出一款5.5吋的機型，做為大螢幕「Touch ID」機型的繼任機。

知名科技網站「9to5Mac」3月份解密ios 14程式碼的報告中，發現除了現在4.7吋的SE機型外，還包含一款 5.5 吋的機型，極有可能就是iPhone 8 Plus的繼任機，也讓想入手入門款蘋果手機，卻又想拿大螢幕的消費者看到一線曙光。

這份報告中指出，5.5吋款作為8 Plus的下一代，將同樣搭載A13晶片，也同樣會使用Touch ID並配有實體Home鍵。而與第二代SE相同，將主打平價。可望能吸引一批不想花錢在高階機，仍在使用iPhone6、7等舊機型的使用者。

而根據《自由時報》報導，分析師分析，這款5.5吋的新機可能在2021年上半年、與第二代iPhone SE接近的春季檔期推出。到時該款手機可能搭載新的A14晶片，售價則預計在新台幣1萬8500到1萬9000元之間。