蘋果官網沒跟你說的…新iPhone SE 2記憶體3GB、電池容量也曝光

美國 Apple 公司最新發布的 2020 年全新 iPhone SE 2 手機，採用和 iPhone 8 相同外觀設計，但搭載和 iPhone 11 相同的最新 A13 仿生晶片 具備第 3 代神經網路引擎。關於全新 iPhone SE 的記憶體大小和電池容量雖然 Apple 官方網站沒有列出來，但在中國電信的 iPhone SE 介紹頁面有標示。

根據中國電信提供的 iPhone SE 詳情頁面，全新 iPhone SE 電池大小 1821 mAh，記憶體 3GB RAM (iPhone 8 是 2GB)。因為搭載了效能更強和節能的 A13 仿生晶片，影片串流播放時間： 最長可達 8 小時。

和 iPhone 8 相比，全新 iPhone SE 前鏡頭也支援人像模式，還能拍攝人像光線具備六種效果。並支援影片快錄功能和立體聲錄音，延伸動態範圍影片拍攝最高可達 30 fps。

當年 iPhone 8 64GB 售價可是要 $25,500，而全新 iPhone SE 只要 $14,500，足足便宜了一萬多。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》