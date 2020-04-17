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新iPhone SE的CP值超高？ 劉沛評：完美但有一致命缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
劉沛認為第二代iPhone SE雖然有與11相同的規格，但尺寸對SE的愛用者來說仍然太大，更直言該款手機應該直接叫9或SE Plus。路透
劉沛認為第二代iPhone SE雖然有與11相同的規格，但尺寸對SE的愛用者來說仍然太大，更直言該款手機應該直接叫9或SE Plus。路透

蘋果公司第二代iPhone SE 16號驚喜現身蘋果官網，14500元的超低價格讓它成為史上「最便宜的蘋果手機」，對於許多想入手iPhone卻覺得太貴的消費者來說是一大福音。經常開箱3C產品的Youtuber劉沛，也製作影片發表對新手機的看法，並點出新一代SE手機一項「致命缺點」。

新款iPhone SE手機搭載與iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max相同的A13處理器，重量卻不到150公克。劉沛在影片中分析，第二代SE延續iPhone 8的外觀，電池使用時間也與8相同，並配有A13晶片及Touch ID，他認為這次是很不錯的更新，可以吸引不少想買平價款iPhone的消費者。

不過劉沛認為第二代SE有項致命的問題，就是它的「尺寸」。不如第一代SE只有4吋，反而與8相同來到4.7吋。劉沛表示，第一代的SE手機吸引喜愛小尺寸螢幕的用戶，就連他自己在購入iPhone X之前都是使用SE，「那個SIZE是很完美的，可以用一隻手操控」，他認為喜愛用第一代SE的用戶應該會希望第二代與之前的使用手感相同。

也有網友認為SE的尺寸可能是亮點也是缺點。不過與劉沛不同的是，網友反而認為SE在現今手機市場太小。據國際數據資訊（IDC）的報告，目前5.5吋到6吋螢幕的手機屬市場主流，6吋以上市占比率逐漸上升，5吋以下的手機則只占5%左右。

3C iPhone SE YouTuber Apple

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在蘋果正式推出新款iPhone SE之後，免不了地還是要來做規格上的簡單比較，同時也確認美版與國際版均採用實體SIM卡槽+eSIM設計，而中國版則會採雙實體SIM卡槽設計。此外，雖然換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic處理器，但新款iPhone SE並未搭載U1晶片，因此無法透過UWB超寬頻技術對應更精準的裝置定位效果。

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