快訊

普悠瑪求償6.1億首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新款iPhone SE於17日晚上8點開放預購 搭載 4.7 吋螢幕、A13 處理器、支援雙卡雙待

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：CNET、Apple
圖片及資料來源：CNET、Apple

近年來一直有傳聞指出 Apple 蘋果公司將推出入門款 iPhone，有些人猜新機名稱是 iPhone 9、也有些傳聞認為是 iPhone SE 2。

如今 Apple 蘋果公司終於正式對外發表這款手機，而它就是「 iPhone SE 」。搭載 4.7 吋 Retina HD 螢幕、A13 Bionic 處理器、單鏡頭相機、支援雙卡雙待，可以說是 iPhone 11 的精簡版，售價則是新台幣 14,500 元起跳。

圖片及資料來源：CNET、Apple
圖片及資料來源：CNET、Apple

由於新一代 iPhone SE 的處理器使用 iPhone 11 系列最新的 A13 Bionic 處理器，處理效能相對也會更快。此外，它還具有多項 iPhone 11 的特色，包括 Qi 無線充電功能、True Tone 技術螢幕。

雖然 2020 年版 iPhone SE 後置主相機只有單一鏡頭，但卻是 28mm、f/1.8 、解析度達 1200 萬像素，可拍攝人像模式、智慧 HDR 和光學防手震，與 iPhone 11 的主相機鏡頭類似。

圖片及資料來源：CNET、Apple
圖片及資料來源：CNET、Apple

另外，針對不喜歡 Face ID 臉部辨識功能的使用者，這款全新的 iPhone SE 搭載 Touch ID 指紋辨識功能和 Home 鍵，也有充電和傳輸資料用的 Lightning 連接埠，但仍然沒有 3.5mm 耳機連接埠。

圖片及資料來源：CNET、Apple
圖片及資料來源：CNET、Apple

總而言之，2020 年 iPhone SE 的外型有點類似 iPhone 8 和 iPhone 11 的綜合體，4.7 吋螢幕機身以玻璃與鋁金屬打造，支援 IP67 等級防水防塵功能，而且有黑色、白色和（PRODUCT）RED 紅色三種顏色可以選擇。

圖片及資料來源：CNET、Apple
圖片及資料來源：CNET、Apple

根據 Apple 蘋果官方網站指出，新一代 iPhone SE 將從台北時間 4 月 17 日晚上 8 點開放預購，將於 4 月 24 日正式發售，有三種不同儲存容量可以選擇，售價從新台幣 14,500 元起跳：

64GB：新台幣 14,500 元

128GB：新台幣 16,500 元

256GB：新台幣 20,000 元

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：CNET、Apple

無線充電 iPhone SE

延伸閱讀

新iPhone SE 4╱24開賣商機 電信電商搶推預購優惠

台灣之星明開放新iPhone SE全額預購 手機最低0元

史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

新iPhone SE亮相 台灣大官網門市開放預約打頭陣

相關新聞

新iPhone SE 24日開賣商機 電信電商搶推預購優惠

蘋果（Apple）推出全新iPhone SE搭載最快速的A13 仿生晶片，並配備iPhone 最出色的單鏡頭以提供絕佳的...

新iPhone SE與一代SE、iPhone8差在哪？一次整理給你看

全新的iPhone SE終於正式亮相，雖然取名上是沿襲第一代iPhone SE，但應該有不少眼尖的網友已經發現，第二代iPhone SE無論在外型或規格上，其實都與APPLE在2017年推出的iPhone 8更接近。那第二代iPhone SE到底值不值得換呢？透過APPLE官網的比較表帶你一探究竟。

新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了

新iPhone SE昨日突襲式現身蘋果官網，終於掀開售價、規格等神秘面紗。相對親民的價格及Touch ID的回歸，不僅更拉攏果粉的心，就連同業對手也被征服。OPPO副總裁沈義人就發文表示自己應該會換掉手上的iPhone 11 Pro，購入新iPhone SE，興奮直呼「Touch ID對我來說實在太有吸引力」。

iPhone SE新機 5大電信24日開賣

蘋果（Apple）第2代iPhone SE新機今天亮相，將於24日在台正式開賣，五大電信通路全數加入銷售陣容，部分業者也...

新iPhone SE無預警推出 「5功能」媲美旗艦機種

蘋果官方昨日（15日）無預警推出新版iPhone SE，其機身設計與iPhone 8雷同，且皆保有上代iPhone SE的多數硬體設計像是 Touch ID、後置單鏡頭等，而蘋果這次也將iPhone SE的售價下修許多，這代的64G版本售價為14500元，更值得注意的是此代iPhone SE的5項功能媲美旗艦機種iPhone 11系列，高CP值也令不少民眾心動。

新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

新款iPhone SE昨晚突然現身在蘋果官網，先前曾傳出價格落在12000元，但據官網報價證實從14500元起跳。雖然比當初爆料價格還高了一些，但仍稱霸「史上最便宜iPhone」的位置。甜甜價造成不少文章洗版，網友好奇「是否會有一波換機潮」，有人發文分析3種人絕對買爆。

史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

第二代 iPhone SE 終於降臨，iPhone 史上最便宜 iPhone， iPhone價格正在兩極化，蘋果在賣什麼藥？

新款iPhone SE於17日晚上8點開放預購 搭載 4.7 吋螢幕、A13 處理器、支援雙卡雙待

近年來一直有傳聞指出 Apple 蘋果公司將推出入門款 iPhone，有些人猜新機名稱是 iPhone 9、也有些傳聞認為是 iPhone SE 2。

遠傳電信開放「新款iPhone SE」預約登記！網路門市早鳥禮加贈無線充電盤

破天荒超平價的新一代iPhone SE即將登台開賣，遠傳電信全台門市、網路門市即刻起開放預約登記，果粉只要留下基本資料與...

台灣之星今傍晚5:30開放「新款iPhone SE」預約登記

Apple昨晚發表最新平價款iPhone SE，台灣也在首波上市名單之列，台灣之星稍早宣布將於今天（4月16日）下午5點...

新款iPhone到底有哪些功能上的差異？少了超寬頻、夜拍與3D Touch

在蘋果正式推出新款iPhone SE之後，免不了地還是要來做規格上的簡單比較，同時也確認美版與國際版均採用實體SIM卡槽+eSIM設計，而中國版則會採雙實體SIM卡槽設計。此外，雖然換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic處理器，但新款iPhone SE並未搭載U1晶片，因此無法透過UWB超寬頻技術對應更精準的裝置定位效果。

暖心！蘋果iPhone SE等紅色產品收益 將捐助全球抗疫

蘋果在15日悄悄推出新款平價手機iPhone SE，若消費者在官網上購買紅色款式，蘋果將直接捐贈給全球Covid-19救...

熱門新聞

新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

Gogoro「騎到飽方案」外送被罰7千？網友大戰：鑽漏洞貪小便宜

新iPhone SE與一代SE、iPhone8差在哪？一次整理給你看

新iPhone SE無預警推出 「5功能」媲美旗艦機種

新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了

「宅在家我OK」 免費熊大兔兔防疫貼圖限時推出快下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。