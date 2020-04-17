新款iPhone SE於17日晚上8點開放預購 搭載 4.7 吋螢幕、A13 處理器、支援雙卡雙待

近年來一直有傳聞指出 Apple 蘋果公司將推出入門款 iPhone，有些人猜新機名稱是 iPhone 9、也有些傳聞認為是 iPhone SE 2。

如今 Apple 蘋果公司終於正式對外發表這款手機，而它就是「 iPhone SE 」。搭載 4.7 吋 Retina HD 螢幕、A13 Bionic 處理器、單鏡頭相機、支援雙卡雙待，可以說是 iPhone 11 的精簡版，售價則是新台幣 14,500 元起跳。

圖片及資料來源：CNET、Apple

由於新一代 iPhone SE 的處理器使用 iPhone 11 系列最新的 A13 Bionic 處理器，處理效能相對也會更快。此外，它還具有多項 iPhone 11 的特色，包括 Qi 無線充電功能、True Tone 技術螢幕。

雖然 2020 年版 iPhone SE 後置主相機只有單一鏡頭，但卻是 28mm、f/1.8 、解析度達 1200 萬像素，可拍攝人像模式、智慧 HDR 和光學防手震，與 iPhone 11 的主相機鏡頭類似。

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另外，針對不喜歡 Face ID 臉部辨識功能的使用者，這款全新的 iPhone SE 搭載 Touch ID 指紋辨識功能和 Home 鍵，也有充電和傳輸資料用的 Lightning 連接埠，但仍然沒有 3.5mm 耳機連接埠。

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總而言之，2020 年 iPhone SE 的外型有點類似 iPhone 8 和 iPhone 11 的綜合體，4.7 吋螢幕機身以玻璃與鋁金屬打造，支援 IP67 等級防水防塵功能，而且有黑色、白色和（PRODUCT）RED 紅色三種顏色可以選擇。

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根據 Apple 蘋果官方網站指出，新一代 iPhone SE 將從台北時間 4 月 17 日晚上 8 點開放預購，將於 4 月 24 日正式發售，有三種不同儲存容量可以選擇，售價從新台幣 14,500 元起跳：

64GB：新台幣 14,500 元

128GB：新台幣 16,500 元

256GB：新台幣 20,000 元

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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