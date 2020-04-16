史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

第二代 iPhone SE 終於降臨，iPhone 史上最便宜 iPhone， iPhone價格正在兩極化，蘋果在賣什麼藥？

第二代 iPhone SE 終於降臨，這台新手機什麼都不新，甚至連名稱也不叫 SE2 或 iPhone 9，最受人矚目的就是價格了，起價 NT$14,500 元，成為史上最便宜 iPhone。便宜是一回事，CP 值如何呢？雖然有零組件「清庫存」的疑慮，但 CP 值的確相當高。

升級版 iPhone 8 甚至超越 XR？規格比一比

在第二代 iPhone SE 上架後，存在蘋果官網上近三年之久的 iPhone 8 終於正式下架了。

先前分析師認為 2020 年的 iPhone SE 能夠帶動持有 iPhone 6與 6S 的換機潮，尤其 6 系列作業系統已不支援 iOS 13。不過目前看來，恐怕不只是 iPhone 6 用戶，甚至到目前 iPhone 8 系列機種的用戶，對第二代 iPhone SE 都頗為驚艷，用上最新 iPhone 11 Pro 的 A13 仿生晶片，拍攝功能升級、支援雙 SIM 卡 (nano-SIM 與 eSIM)。

與三年前的 iPhone 8 手機相比，各項規格不但勝出，價格還更香，雖然不太讓人意外，但就連目前仍在蘋果官方架上的 iPhone XR 都黯然失色，外觀設計、各項功能似乎都差不多，讓我們打開規格比較，就能知道更詳細的差異：

圖擷自 蘋果官網

人像六種效果一次到位，與 iPhone11 同樣的新一代智慧 HDR。

圖擷自 蘋果官網

錄影功能均相同，還多了影片快錄功能，不需切換就可開始錄影。

外媒評價新的SE為「升級的 iPhone 8，但是有 iPhone 11 的力量」，雖然有些浮誇，但是的確在處理器直接採用最新的 A13 仿生晶片，具備每秒可進行 5 萬億次運算的專屬 8 核心神經引擎、CPU上的兩個機器學習加速器，攝影、遊戲與擴增實境體驗，都能獲得新一代的操作體驗了。

沒有全螢幕，不過 4.7 寸的小巧機身、Home 鍵老神在在，許多無法捨棄 Home 鍵又不想增加機身體積的朋友反而可以選擇第二代 SE。

樸實無華的背後 第二代 iPhone SE 象徵什麼？

即便與目前相當普遍的多鏡頭安卓系列相比，這款 iPhone 仍是單鏡頭，但硬體規格是一回事，晶片運算處理呈現出的影像才是真的。最無法取代的意義在於它是蘋果生態系中最好入手的一款手機，且大家熟悉的質感設計-玻璃與鋁金屬材質，外觀上一點也不廉價。

當旗艦機的售價一再創新高，我們會說蘋果手機正在越來越貴，而現在第二代 SE 的出現卻也呈現越來越平價的趨勢，蘋果的策略相當明顯。

一直想以軟體公司作為定位，去年的各項策略明確，就是要用硬體帶動服務的營收，整頓了iTunes Apple TV、Music 與 Podcast 從中獨立出來，推出自家的影音串流服務 Apple TV+、還有遊戲串流服務 Apple Arcade，甚至也推出四年未更新的第七代 iPod Touch，無疑地更長遠的軟體生態才是蘋果正在強力瞄準的市場。

iPhone SE 支援 iOS13，能運用 Apple 的所有服務和配件生態系統。App Store 上將近 200 萬款 app、包含 AR 體驗 app；Apple TV+ 與 Apple Music 的娛樂內容，這些門檻都不再如過往的高，一切都顯現軟體服務的訂閱與開發市場才是蘋果的長遠之計。

不論是預算考量更年輕的族群、不習慣新操作的長輩，對以上族群來說這款手機都能滿足，價格不到一萬五幾乎是人人可入手。正如 Apple 的文案：精彩不少，付出不多。

根據分析師表示，2020 年該機年出貨量預估可達 3 千萬支以上，而在今年疫情讓市場上充滿變數，全球產業受到衝擊、失業率攀升，衝擊民生經濟，這時候端出一台最便宜 iPhone 似乎也成了另類的小確幸，想換機似乎也沒有理由不入手，畢竟觀望 9 月 iPhone 12 是否是首隻 5G iPhone 的族群，並不會是平價機的用戶。

後續蘋果如何推動旗下的內容、軟體服務，開發者，還會有哪些更吸引人的工具？第二代iPhone SE 能帶動多大的換機潮？也讓我們拭目以待。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》