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新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果15日發表新款iPhone SE。 美聯社
蘋果15日發表新款iPhone SE。 美聯社

iPhone SE昨日突襲式現身蘋果官網，終於掀開售價、規格等神秘面紗。相對親民的價格及Touch ID的回歸，不僅更拉攏果粉的心，就連同業對手也被征服。OPPO副總裁沈義人就發文表示自己應該會換掉手上的iPhone 11 Pro，購入新iPhone SE，興奮直呼「Touch ID對我來說實在太有吸引力」。

在新iPhone SE資訊曝光後，OPPO副總裁沈義人在微博上發文，表示自己應該會換掉手上這台首發購入的白色iPhone 11 Pro 256GB。沈義人透露iPhone對他來說，最難以捨棄的是Apple Music，以及日曆等好用App，還擷圖附上使用時間佐證。

OPPO副總裁沈義人發文，表示自己應該會換掉手上的「舊iPhone」。 圖擷自微博
OPPO副總裁沈義人發文，表示自己應該會換掉手上的「舊iPhone」。 圖擷自微博

至於對手蘋果此次祭出新iPhone SE，他大讚「主要是有Touch ID這件事情，對我來說實在是太有吸引力了」。進一步解釋因新冠肺炎疫情盛行得長時間配戴口罩，頻繁面部解鎖+輸入密碼「實在太煩」。而回歸單鏡頭的相機，他則笑說自己拍照技術有限，因此並沒有太在意。

沈義人回憶自己十幾年來的「入坑」心得，從最早的非頂規不買，到現在從需求出發，懂得找出什麼才是最適合自己的。文中他也不忘強調，其實自己的主力機仍是自家OPPO Find X2 標準版，120hz螢幕和65W快充是他最無法忘懷的體驗。

OPPO iPhone 11 Pro iPhone SE Apple Music

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新款iPhone SE昨晚突然現身在蘋果官網，先前曾傳出價格落在12000元，但據官網報價證實從14500元起跳。雖然比當初爆料價格還高了一些，但仍稱霸「史上最便宜iPhone」的位置。甜甜價造成不少文章洗版，網友好奇「是否會有一波換機潮」，有人發文分析3種人絕對買爆。

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全新的iPhone SE終於正式亮相，雖然取名上是沿襲第一代iPhone SE，但應該有不少眼尖的網友已經發現，第二代iPhone SE無論在外型或規格上，其實都與APPLE在2017年推出的iPhone 8更接近。那第二代iPhone SE到底值不值得換呢？透過APPLE官網的比較表帶你一探究竟。

新iPhone SE無預警推出 「5功能」媲美旗艦機種

蘋果官方昨日（15日）無預警推出新版iPhone SE，其機身設計與iPhone 8雷同，且皆保有上代iPhone SE的多數硬體設計像是 Touch ID、後置單鏡頭等，而蘋果這次也將iPhone SE的售價下修許多，這代的64G版本售價為14500元，更值得注意的是此代iPhone SE的5項功能媲美旗艦機種iPhone 11系列，高CP值也令不少民眾心動。

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在蘋果正式推出新款iPhone SE之後，免不了地還是要來做規格上的簡單比較，同時也確認美版與國際版均採用實體SIM卡槽+eSIM設計，而中國版則會採雙實體SIM卡槽設計。此外，雖然換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic處理器，但新款iPhone SE並未搭載U1晶片，因此無法透過UWB超寬頻技術對應更精準的裝置定位效果。

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先前有不少傳聞的「iPhone 9」，或是「iPhone SE 2」，目前終於由蘋果證實將維持採用iPhone SE名稱，但機身將變成以先前推出的iPhone 8為基礎，因此相比更早之前推出的iPhone SE採用相對圓潤的邊框設計，而處理器自然也換上與iPhone 11系列相同的A13 Bionic規格，但仍維持採用單一鏡頭設計的主相機模組，同時也保留使用Touch ID指紋辨識器。

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