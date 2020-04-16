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新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了
新iPhone SE昨日突襲式現身蘋果官網，終於掀開售價、規格等神秘面紗。相對親民的價格及Touch ID的回歸，不僅更拉攏果粉的心，就連同業對手也被征服。OPPO副總裁沈義人就發文表示自己應該會換掉手上的iPhone 11 Pro，購入新iPhone SE，興奮直呼「Touch ID對我來說實在太有吸引力」。
在新iPhone SE資訊曝光後，OPPO副總裁沈義人在微博上發文，表示自己應該會換掉手上這台首發購入的白色iPhone 11 Pro 256GB。沈義人透露iPhone對他來說，最難以捨棄的是Apple Music，以及日曆等好用App，還擷圖附上使用時間佐證。
至於對手蘋果此次祭出新iPhone SE，他大讚「主要是有Touch ID這件事情，對我來說實在是太有吸引力了」。進一步解釋因新冠肺炎疫情盛行得長時間配戴口罩，頻繁面部解鎖+輸入密碼「實在太煩」。而回歸單鏡頭的相機，他則笑說自己拍照技術有限，因此並沒有太在意。
沈義人回憶自己十幾年來的「入坑」心得，從最早的非頂規不買，到現在從需求出發，懂得找出什麼才是最適合自己的。文中他也不忘強調，其實自己的主力機仍是自家OPPO Find X2 標準版，120hz螢幕和65W快充是他最無法忘懷的體驗。
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