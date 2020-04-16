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新款iPhone到底有哪些功能上的差異？少了超寬頻、夜拍與3D Touch

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果正式推出新款iPhone SE之後，免不了地還是要來做規格上的簡單比較，同時也確認美版與國際版均採用實體SIM卡槽+eSIM設計，而中國版則會採雙實體SIM卡槽設計。此外，雖然換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic處理器，但新款iPhone SE並未搭載U1晶片，因此無法透過UWB超寬頻技術對應更精準的裝置定位效果。

在先前說明中，已經提到新款iPhone SE基本上採用與iPhone 8相同尺寸、外觀，甚至也加入(PRODUCT)RED款式，但背面的蘋果標誌擺放位置則相對居中，同時也取消使用iPhone字樣，因此會採用與iPhone 11系列相同的品牌識別設計。

同時因為換上A13 Bionic處理器，因此在整體運算效能也明顯跟上iPhone 11系列，並且支援ARKit、Core ML等運算應用，背面相機也換上與iPhone 11系列相同的1200萬畫素廣角鏡頭，並且能藉由處理器效能對應各類拍攝效果，甚至也能對應以軟體為基礎的人像拍攝模式、人像光線效果，以及可增加影像細節與色彩深度的Deep Fusion拍攝模式。

但是因為少了第二組鏡頭輔助捕捉更多影像資訊，因此在新款iPhone SE無法使用在iPhone 11系列機種上提供的長時夜拍功能。

另外，螢幕觸控方式採用透過螢幕震動模擬壓感觸覺的Haptic Touch操作介面，與先前在iPhone 8系列採用可識別不同壓按力道的3D Touch不同。而在iPhone 11系列機種搭載的U1晶片，並未跟著在新款iPhone SE搭載，因此無法藉由UWB超寬頻技術對應更精準的裝置定位效果，有可能影響日後蘋果傳聞將推出的AirTag定位標籤使用相容性。

至於在iPhone 8系列機種就有的IP67防水防塵，以及Qi無線充電功能，在新款iPhone SE也同樣提供，加上本身也支援18W有線快充，可在半小時內讓手機充入一半電量。

而相較過往的iPhone SE，此次推出的新款iPhone SE則是將最大容量提昇至256GB，加上前述規格設計，以及保留不少iPhone使用者仍習慣的Touch ID指紋辨識功能，甚至更加入連iPhone 11系列機種都沒有的Wi-Fi 6連接規格，讓使用者能以更快無線網路傳輸上網。

以新台幣14500元起跳價格來看，在iPhone系列系統幾乎能以划算形容，當然相比市面已經上市銷售的Android平台機種仍不算便宜，但以這樣的價位可以買到蘋果目前最高階處理器規格，同時能使用更便捷的Touch ID指紋辨識，加上相機規格與拍攝表現也有明顯提昇，更提供便利的無線充電與快充設計，或許也會讓部分Android平台機種在產品規格、定價再做調整。

以市場定位來看，新款iPhone SE將會成為iPhone 11系列機種「最入門選擇」，同時也能滿足市場仍對小尺寸機種偏好使用需求，另外也能用來與採低價位策略的Android平台機種抗衡。

宣布推出新款iPhone SE之後，蘋果自然也將iPhone 8系列自官網下架，但消費者依然可以透過坊間購買剩餘庫存的iPhone 8系列機種，甚至蘋果仍維持銷售大尺寸的iPhone 8 Plus，藉此作為所有iPhone系列機種入門選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 iPhone 11 iPhone 8 iPhone SE Touch ID

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