快訊

他不是這樣的人：性犯罪裡，黃金男孩與壞女孩的模版

國民黨前立委林益世今假釋 高院裁定限制出境、出海8個月

新iPhone SE有望掀換機潮 3C達人讚性價比高

中央社 / 台北16日電
iPhone SE提供黑色、白色與 (PRODUCT)RED共3色。 圖／蘋果提供
iPhone SE提供黑色、白色與 (PRODUCT)RED共3色。 圖／蘋果提供

蘋果第2代iPhone SE新機亮相，3C達人認為，1萬4500元起的價格驚豔，且和iPhone 11一樣搭載A13處理器，高性價比有望搶到一波換機潮，投顧也看好挹注蘋果供應鏈淡季營運。

蘋果（Apple）15日無預警發表第2代iPhone SE新機，配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起。

3C達人Tim哥對中央社記者時表示，第二代iPhoneSE的價格讓他「很驚艷」，和iPhone 11一樣搭載A13處理器，內裝規格不會讓人有「降格」的感覺。

在價格的部分，Tim哥表示，這次iPhone SE 64GB價格新台幣1萬4500元起，比前一代CP值更高，4.7吋的螢幕大小台灣人接受度頗高，且蘋果4.7吋螢幕大小的iPhone至今已銷售5億支。

他也指出，實體指紋解鎖功能會是第二代iPhoneSE的賣點，可以吸引不喜歡使用人臉辨識的果粉。

而規格方面，Tim哥指出，第二代iPhone SE和iPhone 11一樣搭載A13處理器，等於內裝是旗艦規格，可以打game、剪影片，更有WiFi 6主流規格、無線充電功能。

相機方面，Tim哥說，由於第二代iPhone SE搭載A13處理器，拍照功能進化，雖然只有單鏡頭沒有超廣角，但前後鏡頭支援人像模式，可錄4K影片，不會有「降格」的感覺，看好蘋果會搶到一波換機潮。

第二代iPhone SE將於4月17日晚上8時起，在蘋果台灣官網與Apple Store App開放預訂，並將於4月24日在美國以及40多個其他國家和地區的Apple、Apple授權經銷商與特定電信業者通路販售。

市場看好，疫情期間影響消費力道，價格甜美的第二代iPhone SE有望掀起換機潮，挹注蘋果供應鏈淡季營運，台新投顧指出，新iPhone SE使用與iPhone 11相同規格的A13處理器，性價比極高，預計新iPhone SE將受到歡迎，可關注相關供應鏈包括晶圓代工廠台積電、砷化鎵廠穩懋、軟板廠臻鼎-KY、光學鏡頭廠大立光、金屬機殼廠可成、PCB廠嘉聯益、光學鏡頭廠玉晶光等營運表現。

iPhone 4G iPhone SE

延伸閱讀

新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

新平價iPhone來了 台幣14,500元起跳

新款iPhone SE正式揭曉！大致維持iPhone 8面貌、換上A13 Bionic處理器

新平價iPhone來了

相關新聞

新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

新款iPhone SE昨晚突然現身在蘋果官網，先前曾傳出價格落在12000元，但據官網報價證實從14500元起跳。雖然比當初爆料價格還高了一些，但仍稱霸「史上最便宜iPhone」的位置。甜甜價造成不少文章洗版，網友好奇「是否會有一波換機潮」，有人發文分析3種人絕對買爆。

新iPhone SE與一代SE、iPhone8差在哪？一次整理給你看

全新的iPhone SE終於正式亮相，雖然取名上是沿襲第一代iPhone SE，但應該有不少眼尖的網友已經發現，第二代iPhone SE無論在外型或規格上，其實都與APPLE在2017年推出的iPhone 8更接近。那第二代iPhone SE到底值不值得換呢？透過APPLE官網的比較表帶你一探究竟。

新iPhone SE無預警推出 「5功能」媲美旗艦機種

蘋果官方昨日（15日）無預警推出新版iPhone SE，其機身設計與iPhone 8雷同，且皆保有上代iPhone SE的多數硬體設計像是 Touch ID、後置單鏡頭等，而蘋果這次也將iPhone SE的售價下修許多，這代的64G版本售價為14500元，更值得注意的是此代iPhone SE的5項功能媲美旗艦機種iPhone 11系列，高CP值也令不少民眾心動。

來了！新iPhone SE登場 14,500元起跳史上最便宜

謠傳訊息傳了好多次，這次終於是真的了！蘋果正式宣布推出第二代iPhone SE，換上了與iPhone 11系列同等級的強...

iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

iPhone 終於正式發表！這次不是謠傳了。新發表的第二代 iPhone SE 採用 A13 仿生處理器，外型仿若過去推出的 iPhone 6 系列，售價 14,500 元起，4/17 晚上八點開放預購，4/24 上市。

暖心！蘋果iPhone SE等紅色產品收益 將捐助全球抗疫

蘋果在15日悄悄推出新款平價手機iPhone SE，若消費者在官網上購買紅色款式，蘋果將直接捐贈給全球Covid-19救...

新平價iPhone來了 台幣14,500元起跳

蘋果公司15日發表新款平價版iPhone SE，外型類似前一代iPhone，售價399美元起跳，是蘋果售價最便宜的智慧手機，外觀幾乎和iPhone 8（先前定價449美元）一模一樣，但採用更快的處理器。

新款iPhone SE正式揭曉！大致維持iPhone 8面貌、換上A13 Bionic處理器

先前有不少傳聞的「iPhone 9」，或是「iPhone SE 2」，目前終於由蘋果證實將維持採用iPhone SE名稱，但機身將變成以先前推出的iPhone 8為基礎，因此相比更早之前推出的iPhone SE採用相對圓潤的邊框設計，而處理器自然也換上與iPhone 11系列相同的A13 Bionic規格，但仍維持採用單一鏡頭設計的主相機模組，同時也保留使用Touch ID指紋辨識器。

新平價iPhone來了

蘋果公司15日發表新款平價版iPhone SE，外型類似前一代iPhone，售價399美元起跳，是蘋果售價最便宜的智慧手機，外觀幾乎和iPhone 8（先前定價449美元）一模一樣，但採用更快的處理器。

史上最便宜iPhone來了 台幣14,500元起跳

蘋果公司15日發表新款平價版iPhone SE，外型類似前一代iPhone，售價399美元起跳，台灣售價14,500元起...

熱門新聞

iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

來了！新iPhone SE登場 14,500元起跳史上最便宜

蘋果特賣會全系列1折起 限時4天[i]Store南西店搶優惠

史上最便宜iPhone來了 台幣14,500元起跳

新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

外觀借鑒iPhone4 蘋果新款機型就像縮小版iPad Pro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。