新iPhone SE有望掀換機潮 3C達人讚性價比高

蘋果第2代iPhone SE新機亮相，3C達人認為，1萬4500元起的價格驚豔，且和iPhone 11一樣搭載A13處理器，高性價比有望搶到一波換機潮，投顧也看好挹注蘋果供應鏈淡季營運。

蘋果（Apple）15日無預警發表第2代iPhone SE新機，配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起。

3C達人Tim哥對中央社記者時表示，第二代iPhoneSE的價格讓他「很驚艷」，和iPhone 11一樣搭載A13處理器，內裝規格不會讓人有「降格」的感覺。

在價格的部分，Tim哥表示，這次iPhone SE 64GB價格新台幣1萬4500元起，比前一代CP值更高，4.7吋的螢幕大小台灣人接受度頗高，且蘋果4.7吋螢幕大小的iPhone至今已銷售5億支。

他也指出，實體指紋解鎖功能會是第二代iPhoneSE的賣點，可以吸引不喜歡使用人臉辨識的果粉。

而規格方面，Tim哥指出，第二代iPhone SE和iPhone 11一樣搭載A13處理器，等於內裝是旗艦規格，可以打game、剪影片，更有WiFi 6主流規格、無線充電功能。

相機方面，Tim哥說，由於第二代iPhone SE搭載A13處理器，拍照功能進化，雖然只有單鏡頭沒有超廣角，但前後鏡頭支援人像模式，可錄4K影片，不會有「降格」的感覺，看好蘋果會搶到一波換機潮。

第二代iPhone SE將於4月17日晚上8時起，在蘋果台灣官網與Apple Store App開放預訂，並將於4月24日在美國以及40多個其他國家和地區的Apple、Apple授權經銷商與特定電信業者通路販售。

市場看好，疫情期間影響消費力道，價格甜美的第二代iPhone SE有望掀起換機潮，挹注蘋果供應鏈淡季營運，台新投顧指出，新iPhone SE使用與iPhone 11相同規格的A13處理器，性價比極高，預計新iPhone SE將受到歡迎，可關注相關供應鏈包括晶圓代工廠台積電、砷化鎵廠穩懋、軟板廠臻鼎-KY、光學鏡頭廠大立光、金屬機殼廠可成、PCB廠嘉聯益、光學鏡頭廠玉晶光等營運表現。