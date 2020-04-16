新iPhone SE與一代SE、iPhone8差在哪？一次整理給你看

全新的iPhone SE終於正式亮相，雖然取名上是沿襲第一代iPhone SE，但應該有不少眼尖的網友已經發現，第二代iPhone SE無論在外型或規格上，其實都與APPLE在2017年推出的iPhone 8更接近。那第二代iPhone SE到底值不值得入手呢？透過APPLE官網的比較表帶你一探究竟。

首先是螢幕大小的部分，第二代iPhone SE與iPhone 8同為4.7吋螢幕，機身也保持iPhone 8的玻璃背板設計，主鏡頭則是三代同為1200萬畫素。

iPhone SE一代二代與iPhone 8螢幕大小及機身設計比較。圖擷自 APPLE官網

從螢幕規格﹑尺寸與重量等來看，第二代iPhone SE與iPhone 8更是幾乎完全一樣。

從顯示器及尺寸、重量來看，iPhone SE與iPhone8像雙胞胎。圖擷自 APPLE官網

相機部分則是第二代iPhone SE強打的一大亮點，雖然依舊維持1200萬畫素，且只有一顆鏡頭，但卻支援人像模式，無論前鏡後鏡都能拍出漂亮的景深效果，這點是iPhone8所沒有的。

iPhone SE的照相功能也是一大亮點。圖擷自 APPLE官網

第二代iPhone SE的效能部分是最大賣點，搭載與iPhone 11 Pro同樣的A13仿生晶片，APPLE宣稱它是迄今智慧型手機中最快速的晶片，能帶來流暢的遊戲體驗。

此外，受到不少人歡迎的指紋解鎖功能，在去年iPhone 11等一系列手機上全被取消，改成Face ID，如今在第二代iPhone SE又回來了。至於電池部分則與iPhone8、iPhone7差不多。

iPhone SE二代搭載A13晶片是一大亮點。圖擷自 APPLE官網

以價格而言，第二代iPhone SE無疑是APPLE史上最佛心的一次，即使是第一代iPhone SE，16G版本售價也要$15500，而iPhone 8推出時售價則是 $25,500起，相較之下，第二代iPhone SE 64G版本的最低價格卻只要$14500，最貴的256G版本也不超過$20000，且還搭載A13晶片，又有強大的照相、錄影效果，對想入手iPhone的小資族來說，無疑是划算的好選擇。