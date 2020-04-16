新iPhone SE無預警推出 「5功能」媲美旗艦機種

蘋果官方昨日（15日）無預警推出新版iPhone SE，其機身設計與iPhone 8雷同，且皆保有上代iPhone SE的多數硬體設計如 Touch ID、後置單鏡頭等，而蘋果這次也將iPhone SE的售價下修許多，這代的64G版本售價為14500元，更值得注意的是此代iPhone SE的5項功能媲美旗艦機種iPhone 11系列，高CP值也令不少民眾心動。

第二代的iPhone SE採用鋁金屬和玻璃材質的機身設計，相較於上代iPhone SE版本外型較為圓滑，反而與iPhone 8雷同，不過它的5項功能卻媲美iPhone 11系列。

第一是內載搭配與iPhone 11 Pro相同的A13晶片，第二是支援eSIM內的雙卡雙待功能，第三是支援無線充電與18Ｗ快充，第四是擁有與iPhone 11大致同級的錄影和拍照功能，像是拍照的人像模式、景深控制、智慧HDR補光等，而第五則是與iPhone 11同級的螢幕顯示效果，擁有原彩顯示技術和支援HDR10和杜比視界播放。

不過iPhone SE某些功能則不如iPhone 11系列，像是iPhone SE的防水防塵等級只達IP67，不如iPhone 11的IP68，搭載的LCD螢幕僅有4.7吋，鏡頭也僅有單顆，無光學變焦和夜拍模式，不過iPhone SE的價格較為親民，而這也是民眾考量換機的原因之一。