新款iPhone SE能掀換機潮？鄉民分析優缺點「3種人肯定買爆」

新款iPhone SE昨晚突然現身在蘋果官網，先前曾傳出價格落在12000元，但據官網報價證實從14500元起跳。雖然比當初爆料價格還高了一些，仍稱霸「史上最便宜iPhone」的位置。甜甜價造成不少文章洗版，網友好奇「是否會有一波換機潮」，有人發文分析3種人絕對買爆。

有PTT鄉民分析，新款iPhone SE的重點在於A13處理器、不可取代的Touch ID，以及小螢幕連帶使得機身只有不到150g的輕盈感。不過小螢幕既是亮點也可能是缺點，原因在於目前放眼機壇幾乎都是大尺寸螢幕的天下。據國際數據資訊(IDC)資料，可看出5吋以下手機市占逐漸下滑，反觀6吋以上螢幕占比不斷攀升。

針對上述特點，原po點出此次新款iPhone SE對於下列族群有「致命吸引力」。一是iPhone se、6s、7、8系列的舊用戶；二是鍾情於小機身的人；三則是TouchID愛好者，這些人肯定換爆。他也點出因為售價並不高，可能也會吸引到不少學生族群。

此次消息終於不是都市傳說，瞬間在IOS板掀起一陣果粉換機潮，「舊se用戶表示想換」、「我拿7+準備換了」、「4S跳SE等這支等很久了」、「5s用戶表示可以換了」、「還是習慣4.7的大小」。而先前傳出iPhone8是末代Touch ID機種，這次home鍵回歸果然成功吸引愛用者「很多人在等touch ID新機」。還有網友評價「有智慧HDR拍照就比iPhone X強了，至少有XR等級」，看來此次iPhone SE確實有機會掀起一波換機潮。