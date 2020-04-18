聽新聞
test
0:00 / 0:00

美籲G7檢討世衛 德仍力挺

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十六日電
美國總統川普呼籲G7國家檢討ＷＨＯ。（美聯社資料照片）
美國總統川普呼籲G7國家檢討ＷＨＯ。（美聯社資料照片）

美國總統川普十六日主持七大工業國（Ｇ７）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（ＷＨＯ）要改革；白宮指Ｇ７首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她力挺ＷＨＯ。

川普十四日宣布美國停止贊助ＷＨＯ，重新評估是否要永久中斷；美國國會議員十六日聯名致函川普，要求將ＷＨＯ秘書長譚德塞去職作為重新資助的考慮條件。

白宮指出，各國領袖花了不少時間討論ＷＨＯ，Ｇ７每年捐助ＷＨＯ超過十億美元，但ＷＨＯ在處理疫情過程中，缺乏透明度、管理不善，希望ＷＨＯ通盤檢討，進行改革。

紐約時報報導，梅克爾在會議結束後，透過發言人賽伯特發表聲明指稱，梅克爾在會議中當著川普的面表示對ＷＨＯ的全面支持，並指疫情當前，唯有強力合作才能度過難關。

Ｇ７領袖一個月前也舉行視訊會議討論疫情；白宮十六日透過聲明指出，七國領袖討論上次會議以來所做的抗疫工作，且領袖們均同意，合作對抗世界公衛危機，也同意責成部會首長合作，重建經濟與值得信賴的供應鏈體系。

WHO 川普

延伸閱讀

川普宣布重啟經濟新指引 美股開盤走高

失業人口攀升 川普卸責給「瘋婆子」及「愛哭鬼」

川普質疑世衛為何忽視台灣去年底示警 推文連三問

質疑WHO動作慢 川普：為何不理會台灣的示警郵件

相關新聞

美籲G7檢討世衛 德仍力挺

美國總統川普十六日主持七大工業國（Ｇ７）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（...

川普拉G7打WHO 梅克爾不響應

美國總統川普16日主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（WHO）要改革；白宮指G7首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她仍力挺WHO。

川普主持G7領袖會議籲改革WHO 梅克爾打臉

美國總統川普16日主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（WHO）要改革；白宮指G7首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她仍力挺WHO。

G7不幫美力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）處理2019冠狀病毒疾病不當，決定暫停資助。但在7大工業國（G7）視訊峰會中，西方...

中共滲透角力戰惡果？川普宣布美國停止資助WHO

美東時間4月14日，美國總統川普在白宮的疫情記者會上表示，已經指示政府停止資助世界衛生組織（WHO）。川普表示，WHO明顯包庇中國政府隱匿疫情、宣揚假消息，在中國當局限制追查病毒來源等問題保持沉默，嚴重管理不當，導致疫情蔓延全球，各國生命損失慘重。美國做為最大資助國，將對WHO停止金援，並且調查相關責任。

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

美國總統川普14日宣布保留給世界衛生組織（WHO）的資助款項，調查WHO在處理疫情大流行的過程與疏失。美國聯邦眾議院外交...

熱門新聞

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

國際油價持續暴跌！美國原油期貨跌逾7% 創逾18年新低

影／恆星在黑洞旁跳舞！愛因斯坦再度被證實是對的

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。