美籲G7檢討世衛 德仍力挺

美國總統川普十六日主持七大工業國（Ｇ７）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（ＷＨＯ）要改革；白宮指Ｇ７首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她力挺ＷＨＯ。

川普十四日宣布美國停止贊助ＷＨＯ，重新評估是否要永久中斷；美國國會議員十六日聯名致函川普，要求將ＷＨＯ秘書長譚德塞去職作為重新資助的考慮條件。

白宮指出，各國領袖花了不少時間討論ＷＨＯ，Ｇ７每年捐助ＷＨＯ超過十億美元，但ＷＨＯ在處理疫情過程中，缺乏透明度、管理不善，希望ＷＨＯ通盤檢討，進行改革。

紐約時報報導，梅克爾在會議結束後，透過發言人賽伯特發表聲明指稱，梅克爾在會議中當著川普的面表示對ＷＨＯ的全面支持，並指疫情當前，唯有強力合作才能度過難關。

Ｇ７領袖一個月前也舉行視訊會議討論疫情；白宮十六日透過聲明指出，七國領袖討論上次會議以來所做的抗疫工作，且領袖們均同意，合作對抗世界公衛危機，也同意責成部會首長合作，重建經濟與值得信賴的供應鏈體系。