快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普主持G7領袖會議籲改革WHO 梅克爾打臉

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓16日電
德國總理梅克爾。法新社
德國總理梅克爾。法新社

美國總統川普16日主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（WHO）要改革；白宮指G7首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她仍力挺WHO。

川普14日宣布美國停止贊助WHO，重新評估是否要永久中斷；美國國會議員16日聯名致函川普，要求將WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去職作為重新資助的考慮條件。

白宮指出，G7領袖在此次會議中，花了不少時間討論WHO的問題，G7每年捐助WHO超過10億美元，但WHO在處理疫情過程中缺乏透明度且管理不善，領袖們呼籲WHO通盤檢討，進行改革。

紐約時報報導，梅克爾（Angela Merkel）在會議結束後，透過發言人賽伯特（Steffen Seibert）發表聲明指，梅克爾在會議中當著川普的面表示對WHO的全面支持，並指疫情當前，唯有強力合作才能度過難關。

G7領袖會議一個月前也召開視訊會議，討論疫情大流行；白宮16日透過聲明指出，七國領袖討論了上次會議以來為共同應對新冠肺炎疫情而做出的努力，且領袖均同意，要合作對抗世界公衛危機，也同意責成部會首長合作，重建經濟與值得信賴的供應鏈體系。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與16位共和黨眾議員聯名致信川普，肯定川普停止資助WHO，且嚴重關切在疫情爆發初期WHO和中共的表現，中共說謊加上WHO消極作為，讓新冠肺炎從區域流行疾病演變成全球大流行；包括美國在內，各國都在訊息不充分的狀況下抗疫，議員們表示，已對譚德塞領導WHO一事失去信心。

聯名信提到，譚德塞早在進入世衛前就與中國大陸交好，譚德塞曾任衣索比亞外交部長，中國大陸對當地捐助136億美元，譚德塞曾在北京一所大學演講時盛讚中國大陸政府在全球公衛與疾病控制上的優異表現。

聯名信指出，在譚德塞選上WHO秘書長後，他宣布WHO將採行中國大陸所主張的「一個中國」，將台灣隔絕在WHO所有架構之外；這次疫情爆發，即便台灣曾回報訊息，WHO不僅不查證，甚至出面舉行記者會，引用中國大陸提供的數據來澄清。

聯名信指出，WHO在世上扮演攸關人道主義的重要角色，美國也須挺身捍衛這個架構的公正、透明和合法性；議員們要求，川普在考慮資助WHO之際，也要將譚德塞的去職作為考量因素。

在華府的北美洲台灣人醫師協會及台灣人公共事務會15日致函川普，呼籲其考慮是否還要資助WHO，也一併檢討前總統柯林頓（Bill Clinton）的三不政策，支持台灣成為WHO會員；柯林頓在1998年發表三不政策，「美國不支持台獨、不支持一中一台，也不支持台灣加入由主權國家組成的國際組織」。

WHO 川普

延伸閱讀

G7不幫美力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

美體育賽事先閉門開打 川普建議讓球迷慢慢回流

中國記者回川普來自台灣惹議 張經義曾說只想盡心報導

五要點掌握川普解封美國的指導原則

相關新聞

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

美國總統川普14日宣布保留給世界衛生組織（WHO）的資助款項，調查WHO在處理疫情大流行的過程與疏失。美國聯邦眾議院外交...

G7不幫美力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）處理2019冠狀病毒疾病不當，決定暫停資助。但在7大工業國（G7）視訊峰會中，西方...

川普主持G7領袖會議籲改革WHO 梅克爾打臉

美國總統川普16日主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（WHO）要改革；白宮指G7首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她仍力挺WHO。

中共滲透角力戰惡果？川普宣布美國停止資助WHO

美東時間4月14日，美國總統川普在白宮的疫情記者會上表示，已經指示政府停止資助世界衛生組織（WHO）。川普表示，WHO明顯包庇中國政府隱匿疫情、宣揚假消息，在中國當局限制追查病毒來源等問題保持沉默，嚴重管理不當，導致疫情蔓延全球，各國生命損失慘重。美國做為最大資助國，將對WHO停止金援，並且調查相關責任。

美暫停金援WHO 南非籲重新考慮

對於美國總統川普14日宣布暫停金援WHO世界衛生組織（WHO）一事，南非政府表示震驚與關切，希望美國重新考慮這項決定...

川普暫斷世衛金援 英歐齊聲反彈

全球公衛領袖齊聲對美國總統川普暫停金援世界衛生組織（WHO）的做法開轟，稱川普之舉魯莽且不利全球尋求盡快遏止冠狀病毒大流...

川普凍援 再轟世衛差別待遇「恥辱」

美國總統川普14日宣布停止資助世界衛生組織（WHO），15日再批評WHO過度偏愛中國大陸，美中接受的差別待遇，是WHO的恥辱；白宮貿易顧問納瓦羅則說，疫情爆發初期不作為且維護中國大陸的WHO「雙手沾滿鮮血」。

熱門新聞

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

推特大戰踢鐵板 泰國學者：中國網友與世界脫節

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

美國一家人開設庭院補給站以為會瘋搶 結局好暖心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。