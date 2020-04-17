川普主持G7領袖會議籲改革WHO 梅克爾打臉

美國總統川普16日主持七大工業國（G7）領袖的視訊會議，討論合作重建健康、安全和繁榮，並呼籲長期存在問題的世界衛生組織（WHO）要改革；白宮指G7首長對此有共識，但德國總理梅克爾透過發言人表示，她仍力挺WHO。

川普14日宣布美國停止贊助WHO，重新評估是否要永久中斷；美國國會議員16日聯名致函川普，要求將WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去職作為重新資助的考慮條件。

白宮指出，G7領袖在此次會議中，花了不少時間討論WHO的問題，G7每年捐助WHO超過10億美元，但WHO在處理疫情過程中缺乏透明度且管理不善，領袖們呼籲WHO通盤檢討，進行改革。

紐約時報報導，梅克爾（Angela Merkel）在會議結束後，透過發言人賽伯特（Steffen Seibert）發表聲明指，梅克爾在會議中當著川普的面表示對WHO的全面支持，並指疫情當前，唯有強力合作才能度過難關。

G7領袖會議一個月前也召開視訊會議，討論疫情大流行；白宮16日透過聲明指出，七國領袖討論了上次會議以來為共同應對新冠肺炎疫情而做出的努力，且領袖均同意，要合作對抗世界公衛危機，也同意責成部會首長合作，重建經濟與值得信賴的供應鏈體系。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與16位共和黨眾議員聯名致信川普，肯定川普停止資助WHO，且嚴重關切在疫情爆發初期WHO和中共的表現，中共說謊加上WHO消極作為，讓新冠肺炎從區域流行疾病演變成全球大流行；包括美國在內，各國都在訊息不充分的狀況下抗疫，議員們表示，已對譚德塞領導WHO一事失去信心。

聯名信提到，譚德塞早在進入世衛前就與中國大陸交好，譚德塞曾任衣索比亞外交部長，中國大陸對當地捐助136億美元，譚德塞曾在北京一所大學演講時盛讚中國大陸政府在全球公衛與疾病控制上的優異表現。

聯名信指出，在譚德塞選上WHO秘書長後，他宣布WHO將採行中國大陸所主張的「一個中國」，將台灣隔絕在WHO所有架構之外；這次疫情爆發，即便台灣曾回報訊息，WHO不僅不查證，甚至出面舉行記者會，引用中國大陸提供的數據來澄清。

聯名信指出，WHO在世上扮演攸關人道主義的重要角色，美國也須挺身捍衛這個架構的公正、透明和合法性；議員們要求，川普在考慮資助WHO之際，也要將譚德塞的去職作為考量因素。

在華府的北美洲台灣人醫師協會及台灣人公共事務會15日致函川普，呼籲其考慮是否還要資助WHO，也一併檢討前總統柯林頓（Bill Clinton）的三不政策，支持台灣成為WHO會員；柯林頓在1998年發表三不政策，「美國不支持台獨、不支持一中一台，也不支持台灣加入由主權國家組成的國際組織」。