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譚德塞喊話無效 川普：停止資助WHO

聯合晚報 / 華盛頓記者張文馨／14日電
美國總統川普不滿世界衛生組織，將暫停出資給世衛。 美聯社
美國總統川普不滿世界衛生組織，將暫停出資給世衛。 美聯社

美國總統川普14日宣布，要求行政部門暫時停止資助世界衛生組織（WHO），因WHO管理不善，且掩蓋新冠肺炎傳播。

「WHO的錯誤人盡皆知」，川普說，在疫情爆發初期，WHO反對會員國對中國大陸採取旅行限制是「災難性決定」，讓多數國家錯失防疫良機，他下令採行限制措施還遭批評。

美國作為WHO主要資助國，要求WHO負全責；川普稱，「沒有其他選項，唯有此途」。

川普表示，WHO選擇相信中國大陸，甚至讚許中國大陸的訊息透明；過去一向力挺中國大陸國家主席習近平的川普這次說，他並不信任中國大陸政府所稱的「訊息透明」。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日表示，他與川普關係良好，希望美國繼續資助，並希望這種友好關係能持續。譚德塞喊話顯然無效，川普14日在白宮疫情說明記者會宣布，停止資助WHO。

但川普並未說明是否永遠不再資助WHO，而是表示政府將全面審查WHO，可能會花60天到90天；在此同時，美國將和其他國家共同找尋其他合作模式，也考慮將資金轉投他處。

川普表示，WHO的專家沒有在一開始就進入疫區調查，甚至沒有病毒樣本，對於疫情發生地武漢，WHO沒有充分佐證能與中國大陸官方統計數據相較。

川普指出，2019年底就有很多消息指疫情會人傳人，世界都在督促WHO調查，直到1月中旬，WHO還否認。3月中旬，WHO宣布新冠病毒為全球大流行，一來一回浪費很多時間。

川普說，正是因為沒有足昭公信的調查報告與數據，WHO失去向各國報告疫情真相與精確數據的功能，在疫情爆發期間，世界各地仍充斥各種有關傳播與死亡率的假訊息。

WHO 川普

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