柯建銘：水利會歷史沉痾終解決 國民黨卻還在反改革

立法院昨天三讀「農田水利法」。民進黨立院黨團總召柯建銘稍早在臉書表示，水利會終結百年糾結，定位問題終獲解決，改制公務機關，開啟了新的里程碑，這是李登輝、郝柏村都做不到的事，但蔡英文總統和民進黨做到了。柯建銘也批評，國民黨至今整黨反改革，不知所云，不知今夕是何夕，實可悲。

柯建銘表示，水資源與能源一樣是國家重要維生系統，水權之掌握及分配，當然是國家公權力的問題，不容地方派系掌控；且由於過去枯水期時曾發生過搶水大戰之奇觀，加上農業用水佔70%，剩下30%是工業用水及民生用水，合理調配，是公權力的行使，也是這次改革的重中之重。

柯建銘說，水利會長期由地方派系掌握，是國民黨黑金政治之樁腳、選舉工具，國家向下沈淪，但另一角度卻也重傷國民黨形象，是反民主印記，不改可以嗎？

柯建銘說明，水利會有百年歷史，從清朝、日據、國民政府遷台到李登輝主政等多個時期，其中不乏出現試圖改革的嘗試，但未果，直到2016年蔡總統堅持改革，加上民進黨國會過半，才出現改革契機。2017年1月三讀通過水利會停止選舉，改公務機關，水利會長延任2年半到今年9月30日，昨天修法乃最後一哩路，歷史沉痾終於解決。

柯建銘批評，國民黨在此議題整黨反改革，謬論連連，說政府奪取「人民」財產，又違反結社權，是違法違憲，要提釋憲，此言論毫無法律常識，乃集體弱智化沈淪。

柯建銘表示，水利會現在政府每年補助超過50億，財產屬公法人，什麼時候是登記在私人名下，屬「人民」財產？1901年日據時期開始就屬公法人了，近120年了，還在倡議什麼？搶奪人民財產？是誰家的？「（國民黨）不知所云，不知今夕是何夕，實可悲」。

柯建銘說，國民黨淪為在野黨後，全黨沆瀣一氣，還搞不清楚政權為何交出，一路站在民意的對立面，反改革、反民主。此次臨時會，該案是考驗國民黨智慧，該加入改革行列，才有從廢墟中站起來的機會。但對於此機會之窗、逃命線，國民黨又錯過，繼續往下探底，哀哉，痛哉。

柯建銘指出，持平而論，沒有強有力、正常的在野黨，是國家失衡，非幸也，亦非福也，「國民黨你以為如何」？