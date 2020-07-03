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水利會收歸國有 砍樁腳 國民黨山頭影響大

聯合報 / 記者林敬殷周志豪蔡晉宇／台北報導
民進黨立委黃世杰未支持水利會收歸國有政策。他認為水利會在選舉上影響力，各縣市狀況不一。 記者林澔一／攝影
民進黨立委黃世杰未支持水利會收歸國有政策。他認為水利會在選舉上影響力，各縣市狀況不一。 記者林澔一／攝影

立法院昨天三讀通過「農田水利法」，水利會將改官派，是否衝擊選舉版圖引發關注。熟悉選舉人士指出，相對於國民黨長期倚賴農會及水利會進行選舉動員，民進黨的票源及動員主力不在水利會，水利會改官派，對長年靠地方樁腳的國民黨地方山頭，影響較大。

綠營人士分析，長期以來，農會與水利會是國民黨基層動員組織，也就是俗稱的選舉樁腳，水利會會員是農會的當然會員，兩者交疊，加上各鄉鎮市的代表會、鄉鎮市長，到縣市長，再到中央級民代的立委，是地方派系構築政治影響力體系；隨著縣市合併升格，升格直轄市的原本鄉鎮市長改為官派區長，等於地方政治生態的金字塔中、下段被切除，派系因而式微。

農會與水利會過去也作為地方派系調節、擺平紛爭的機制，自水利會改為直選後，地方山頭對水利會控制力減弱；未來改為官派，國民黨地方派系應更難插手。

不過，曾任小英之友會農田水利後援會總會長的黃金春，如今是「反消滅水利會自救會」總會長，他帶隊抗議修法，揚言今後會號召所有農民「反民進黨」，在選舉時給民進黨教訓。

民進黨人士指出，水利會改官派後，「對國民黨有傷，但民進黨沒賺」。他指出，水利會向來是國民黨重要地方勢力，但也被詬病是地方山頭；民進黨立委黃世杰則表示，水利會在選舉上影響力，各縣市狀況不一，對未來選票流動會有多少影響有待觀察。

雲林農田水利會前會長、國民黨立委林文瑞則表示，現在農會、水利會基層幹部、會員或農民都參加很多組織，單一組織對於選舉動員不會有決定性的能耐，且現在水利會員工都是考選進來，自主性高，與過去靠關說進入的也不太一樣。

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