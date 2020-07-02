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水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀通過農田水利法

名為法律實為恐嚇：港國安法的罪行與「送中」程序

水利會官派三讀通過 藍綠都痛批濫權

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
民進黨前立委陳昭南及前台南縣長蘇煥智帶領農民在立法院外抗議，痛批民進黨失信、擴權。（photo by YouTube截圖）
民進黨前立委陳昭南及前台南縣長蘇煥智帶領農民在立法院外抗議，痛批民進黨失信、擴權。（photo by YouTube截圖）

民進黨權力再擴大，10月起全台水利會將改官派！立法院2日經過5小時的表決大戰後，綠委強勢三讀通過《農田水利法》，國民黨立委痛批民進黨以多數暴力，「將農委會變成脫離法治的巨獸。」上百農民及民進黨前立委陳昭南及蘇煥智等則在場外抗議，痛批蔡總統失信於民。

農田水利會歸國有

立法院臨時會2日逐條審查《農田水利法》草案，經過5小時表決大戰後三讀通過。全台各地農田水利會也立即集結上百人在立法院群賢樓外抗議，並拉起「奪財集權不輸共產黨」布條，痛批民進黨。民進黨前立委陳昭南感嘆說，「年輕時抗爭國民黨一黨獨大，沒想到今天要站出來抗爭支持了一輩子的民進黨。」

曾為民進黨籍的前台南縣長蘇煥智也到場聲援，他直批，民進黨團無預警變更議程提前表決是一種突襲，自救會才趕緊北上抗議，「今天到場抗議的許多人都是蔡英文競選連任時的後援會成員。」他表示，蔡總統曾承諾說絕對不會消滅水利會，結果當選後卻食言而肥。

民進黨立場則為，農田水利會公權力不足，以致在業務執行時常遭遇困難，如灌溉水質受污染僅能通知地方環保機關處理，成為公務機關後可以將全國68萬公頃糧食生產農地納入，讓更多農民受惠，及透過系統化投資農田水利設施更新改善，提升面對氣候變遷調適能力，完善農業經營環境基礎建設。

農委會成濫權巨獸

「國民黨一定會聲請釋憲！」國民黨立委林奕華批評，民進黨是以多數暴力通過法案，假藉升格之名行沒收財產之實。「農委會將變成集權力、人事、錢於一身卻脫離法治的超級怪獸機關！」謝衣鳳指出：「法案一過，政府獨攬人事權，又能將農田水利會的財產全交給農委會使用，且不受國有財產法的規範。」

反消滅水利會自救會召集人黃金春則表示，政府擬強行將農田水利會改為公務機關，法案設計粗糙，「根本是強奪民產。」他說：「農民是民進黨早期最堅定的支持者，現在民進黨卻狠心拋棄穿草鞋的農民，沒收日治時期農民捐獻的土地。」

陳昭南甚至直言，原來權力會讓民進黨腐化，變得就像共產黨一樣。

民進黨立委林俊憲受訪時表示，國民黨害怕農田水利會收歸國有，是威權時期的心態，把水利會當作黨務機關及樁腳，才會一直反對。國民黨立委翁重鈞則回應說：「國民黨跟農田水利會有長期互動，關係當然也比較好。」但民進黨指控國民黨有政治意圖，不正顯示其立法就是基於政治考量嗎？

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